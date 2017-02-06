ПФР завершил единовременную выплату в 5 тыс. рублей 43,5 млн пенсионеров

ГОРКИ, 6 февраля. /ТАСС/. Пенсионный фонд России завершил единовременную выплату в 5 тыс. рублей 43,5 млн пенсионеров. Об этом доложил премьер-министру России Дмитрию Медведеву глава Пенсионного фонда Антон Дроздов.

"Пенсионным фондом в январе месяце завершена доставка всем работающим и неработающим пенсионерам единовременной денежной выплаты в размере 5 тыс. рублей, доставка произведена 43,5 млн пенсионеров", - сказал Дроздов. По его словам, "всего на эти цели Пенсионным фондом направлены 22 млрд рублей".

Он отметил, что до 1 февраля Пенсионным фондом проведены все необходимые работы по индексации пенсий на 5,4%. "Индексация будет произведена 31,5 млн человек, деньги уже направлены", - сказал глава Пенсионного фонда. "В этом году изменен порядок индексации ежемесячных денежных выплат льготным категориям - инвалидам, участникам Великой Отечественной войны - 15,6 млн человек, им также с 1 февраля увеличены на 5,4% ежемесячные денежные выплаты", - добавил Дроздов.

Глава Пенсионного фонда отметил особенность нынешнего года, когда порядка 70 регионов ввели социальные доплаты для тех, кто получает выплаты ниже прожиточного минимума. Он уточнил, что на такие доплаты предусмотрено 2,7 млрд рублей.

"Все проекты, которые были в прошлом году, сохранены", - заверил глава Пенсионного фонда. Для примера он привел выплаты материнского капитала, на которые направляется более 330 млрд рублей. Дроздов добавил, что ежегодно сертификаты на материнский капитал получают порядка 800-900 тыс. человек.