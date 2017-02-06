Glencore останется единственным продавцом трети ливийской нефти

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Швейцарский трейдер Glencore продлил контракт с ливийской Национальной нефтяной корпорации (National Oil Corporation), чтобы остаться единственным продавцом трети производимой нефти в стране. Об этом сообщает агентство Reuters.

Сделка позволит сохранить лидерство в регионе над Vitol и Trafigura в экспорте нефти из страны и дает право Glencore продавать до 230 тыс. баррелей в сутки из нефтяных месторождений Сарир и Месла.

Glencore - швейцарская трейдинговая компания, один из крупнейших в мире поставщиков сырьевых товаров и редкоземельных материалов.

До разгоревшейся в 2014 году войны Ливия являлась 12-м по значимости экспортером нефти в мире. В 2011 году, когда началась "революция 17 февраля", страна добывала 1,6 млн баррелей в сутки.

Как заявлял глава ливийской National Oil Corporation (Национальной нефтяной корпорации) Мустафа Саналла, в 2017 году страна рассчитывает увеличить добычу нефти почти вдвое - с 600 тыс. баррелей в сутки до 1,1 млн баррелей.