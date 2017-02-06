Минэнерго: Россия ежегодно нуждается в 250 млрд руб. инвестиций в теплоснабжение

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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Ежегодная потребность в инвестициях в теплоснабжение в России составляет 250 млрд рублей, сообщил замминистра энергетики РФ Вячеслав Кравченко, выступая на парламентских слушаниях по реформе теплоснабжения.
"Субсидии в отрасль из бюджетов всех уровней составляют порядка 150 млрд рублей, (ежегодная) потребность именно в инвестициях составляет порядка 250 млрд рублей. Мы полагаем, что порядка 37% этих денег могли бы быть получены путем повышения эффективности", - сказал Кравченко.
При этом он отметил, что фактические инвестиции составляют порядка 87 млрд рублей в год.
Ранее председатель правления СУЭК и член совета директоров "Сибирской генерирующей компании" Владимир Рашевский говорил, что теплоснабжение в России "недоинвестировано" на 2,5 трлн рублей. По его мнению, это связано с "неэффективной моделью отношений в отрасли".