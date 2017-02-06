Производители мяса птицы юга РФ не опасаются запрета импорта продукции из-за рубежа

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 февраля. /ТАСС/. Крупные производители мяса птицы юга РФ не опасаются возможного запрета импорта продукции из-за рубежа, так как это не повлияет на их работу.

В субботу официальный представитель Россельхознадзора России Юлия Мелано сообщила, что ведомство намерено в течение двух недель ввести запрет на импорт в Россию мяса птицы, инкубационного яйца и другой птицеводческой продукции из стран Европы, где был зафиксирован птичий грипп.

Ростовская область

"Для нас это не будет грозить ничем: ни инкубационного яйца, ни мяса мы не завозим - благодаря родительскому стаду у нас есть временной карт-бланш, года на три. А вот тем, у кого нет родительского стада, видимо, придется нелегко, и все будет зависеть от того, на какой срок будет введен запрет, если на годы, многие не выдержат. Пока в России не будет родителей и прародителей, то есть развитой селекции и генетики, ничего у нас путного в отрасли животноводства не будет", - сказал ТАСС генеральный директор крупнейшего в стране производителя мяса индейки компании "Евродон" Вадим Ванеев.

Сам "Евродон" в конце 2016 пострадал от вспышки птичьего гриппа на двух площадках. Одна была технологической, на другой находилось около 160 тыс. птиц, все они были уничтожены.

Астраханская область

Оправляется от последствий заболевания и государственная птицефабрика "Харабалинская", принадлежащая Агентству по управлению госимуществом Астраханской области и являющаяся основным поставщиком куриных яиц на астраханском рынке. Очаг птичьего гриппа здесь был обнаружен в одном из цехов в начале декабря прошлого года. Новое поголовье кур планируется завести уже в апреле.

"10-12 февраля заканчиваются последние помывочные мероприятия на фабрике, через 21 день карантин будет сниматься - этот график согласован. Еще через 21 день мы имеем право завести новую птицу. Птица оплачена, договоры подписаны, и если не будет форс-мажора, то в апреле у нас будет в половине цехов стадо", - сообщил корреспонденту ТАСС министр сельского хозяйства и рыбной промышленности региона Алексей Галкин.

Он также отметил, что будут сделаны соответствующие выводы по результатам проверок птицефабрики. В частности, планируется закупить установку для тепловой обработки кормов. Однако, отметил министр, эта установка будет потреблять много электроэнергии, в связи с чем увеличится себестоимость яиц.

В результате вспышки птичьего гриппа на фабрике было уничтожено все поголовье кур - около 600 тыс. птиц. Ущерб, по данным регионального Минсельхоза, превышает 250 млн рублей. В 2016 году на этой птицефабрике было произведено 130 млн яиц (в целом в регионе - 344 млн).

Волгоградская область

Как сообщил корреспонденту ТАСС представитель комитета сельского хозяйства Волгоградской области (облсельхоза), "запрет на импорт мяса птицы и яиц из стран Европы практически не отразится на рынке этих продуктов в регионе".

"Собственное производство яиц в полной мере закрывает потребности региона. Этому послужила планомерная реализация инвестиционных проектов по модернизации производств птицефабриками ЗАО "Агрофирма "Восток" и ЗАО "Птицефабрика "Волжская". На сегодня обеспеченность региона яйцом составляет 110%, мясом птицы - 77,6%. Есть перспективы роста объемов производства мяса птицы", - отметил представитель ведомства.

Он уточнил, что в Волгоградской области четыре птицеводческих фабрики яичного направления, 2 - бройлерного направления. В регионе случаев птичьего гриппа в настоящее время не зафиксировано.

Ситуация в России

Ранее Россельхознадзор вводил точечные ограничения на поставки птицеводческой продукции из отдельных регионов европейских стран, где произошли вспышки птичьего гриппа, и в ведомстве не исключали, что запрет может распространиться целиком на эти страны. Птичий грипп был зафиксирован в Германии, Польше, Нидерландах, Швеции, Венгрии, Чехии и других европейских государствах.

Россельхознадзор также предупредил о вероятности возникновения новых очагов птичьего гриппа на территориях Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Птичий грипп - острая инфекционная вирусная болезнь, которая поражает органы пищеварения, дыхания и приводящая к смерти пернатых. Переносчиками в основном являются дикие особи. Для людей большинство штаммов птичьего гриппа не опасны, однако некоторые вызывают тяжелые заболевания.