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СМИ: в ОАЭ Apple заменит аккумуляторы почти в 90 тысячах iPhone 6s из-за дефекта

Экономика и бизнес
6 февраля, 21:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
Сообщается, что это делается для защиты прав потребителей, но не из-за проблем с безопасностью устройств
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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Компания Apple заменит аккумуляторы в 88 тыс. 700 смартфонах iPhone 6s в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) из-за проблем с аккумуляторной батареей. Об этом сообщило в понедельник местное издание Gulf News со ссылкой на заявление министерство экономики ОАЭ.

По его информации, компания направила письмо в Министерство экономики, информируя власти страны об отзыве устройств iPhone 6s, произведенных в Китае в период с сентябрь по октябрь 2015 года, из-за дефекта в аккумуляторе.

Отмечается, что пользователи iPhone 6s могут проверить свои устройства на официальном сайте компании, используя серийный номер, сообщил глава департамента по защите прав потребителей при Министерстве Хашим аль-Нуайми. Он подчеркнул, что данный процесс, осуществляемый Министерством в сотрудничестве с компанией является вопросом защиты прав потребителей, но не проблемой безопасности. Отмечается, что некоторые пользователи отметили внезапное отключение устройств.

Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, музыкальные плееры iPod, ноутбуки MacBook, настольные компьютеры iMac, а также другую высокотехнологичную продукцию. Корпорация является одной из крупнейших в мире, ее рыночная капитализация по состоянию на конец октября превышает $620 млрд.

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