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Кадыров: Чечня вызывает интерес инвесторов и банков

Экономика и бизнес
6 февраля, 21:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
По словам главы республики, в регионе реализуется множества проектов, в том числе социальных, с участием банков страны и иностранных фондов
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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров провел совещание с членами правительства республики, на котором обсуждался инвестиционный климат в регионе. Об этом он сообщил в понедельник на своей странице в сети Instagram.

"В понедельник я провел совещание с членами правительства, на котором мы обсудили работу, проделанную с начала года. Председатель правительства ЧР Абубакар Эдельгериев рассказал что хорошую динамику демонстрирует инвестиционная политика. Республика вызывает повышенный интерес инвесторов и банков", - написал Кадыров, отметив, что в Чечне реализуется множество проектов с участием банков страны и иностранных фондов.

Дорогие друзья! Мы избавились от следов войны, заложили прочный фундамент мира и стабильности, добились высоких темпов социального и экономического развития. Мы можем с гордостью констатировать, что модель развития Чечни оправдала себя. Но время бросает новые вызовы, на которые мы должны своевременно и эффективно реагировать. В понедельник я провел совещание с членами правительства, на котором мы обсудили работу, проделанную с начала года. Председатель Правительства ЧР Абубакар Эдельгериев рассказал, что министерства представили 38 проектов соглашений, которые планируется заключить с федеральными. На их основе будет финансирование программ и мероприятий по развитию экономики. Также Эдельгериев отметил, что хорошую динамику демонстрирует инвестиционная политика. Кроме того, разрабатывается отдельный комплекс мер по развитию горных районов. Я подчеркнул, что требуются свежие идеи от руководителей министерств, ведомств, глав районов. Постоянно идти по уже проторенной дорожке нельзя. Республика вызывает повышенный интерес инвесторов и банков. Они осознают, что вкладывать средства в экономику региона безопасно и рентабельно. В Чечне реализуется множество проектов с участием банков страны и иностранных фондов. Мы берем кредиты и строим необходимые республике объекты, среди которых больницы, детские сады, школы и т.д. И самое главное - мы выполняем все взятые на себя обязательства по кредитам. Так и руководители на местах должны брать на себя ответственность и привлекать внебюджетные средства. Я считаю, что должностное лицо, которое выстраивает свою работу, исключительно ориентируясь на бюджет, не состоялось. Такие люди, по моему мнению, не способны решать большие задачи. Я напомнил, что в конце первого квартала будут подведены итоги деятельности кабинета министров и, в случае необходимости, приняты кадровые решения. #Кадыров #Россия #Чечня #Правительство

Видео опубликовано Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95)

Глава Чечни также сообщил, что правительство республики направляет получаемые кредиты на строительство необходимых социальных объектов, "среди которых больницы, детские сады, школы". "Самое главное - мы выполняем все взятые на себя обязательства по кредитам", - подчеркнул он.

Ранее Кадыров заявлял, что в регионе реализуются инвестиционные проекты на общую сумму более 350 млрд рублей. По его словам, это проекты в сфере промышленности, сельского хозяйства, туризма, строительства жилья.

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