СМИ: экс-глава Межпромбанка Пугачев мог отмывать деньги через датский банк

ОСЛО, 7 февраля. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Экс-глава Межпромбанка и бывший сенатор Сергей Пугачев, а также его сын Александр могли отмывать деньги через датский Jyske Bank. Об этом в понедельник вечером сообщила Датская вещательная корпорация (DR), сотрудники которой вместе с привлеченными экспертами обратили внимание на операции, проводившиеся компанией Александра Пугачева, изучая документы из так называемого "Панамского досье".

Подставные фирмы

Как сообщает DR, Пугачев-младший с 2007 года по 2015 год владел датской фирмой Revis Aps, на счета которой в Jyske Bank российский Межпромбанк в 2007 году перевел сумму, эквивалентную 35 млн датских крон ($5 млн по нынешнему курсу, или около $6,5 млн по средневзвешенному курсу за 2007 год). По информации из "Панамского досье", к которой имеют доступ журналисты из DR, на Revis Aps была также записана недвижимость, включая особняк во французской Ницце. В 2011 году датское руководство фирмы заявило о том, что не может рассчитаться по долгам перед Межпромбанком, при этом тогда же Revis Aps за 37 млн датских крон приобрела долю в компании, зарегистрированной в офшоре (на Британских Виргинских островах) на Пугачева-младшего. В 2016 году в Дании началась процедура ликвидации Revis Aps, однако к настоящему моменту она не закончена.

По словам участвовавшего в журналистском расследовании профессора факультета бизнеса и управления Ольборгского университета Ларса Крулля, эти сделки очень похожи на отмывание средств. По его мнению, Jyske Bank, через который проводились финансовые операции, по всей вероятности, не выполнял требований датского законодательства, касающихся проверки клиентов, которые потенциально могут быть участниками финансовых махинаций. В Jyske Bank и аудиторской фирме BDO заявляют, что с их стороны никаких нарушений допущено не было. Пугачев-старший, комментарий от представителя которого получила DR, заявил о том, что не имел никакого отношения к операциям Межпромбанка, совершенным после 2001 года.

Беглый банкир

В России Сергею Пугачеву инкриминируется присвоение или растрата в особо крупном размере, а также злоупотребление полномочиями. По данным Следственного комитета РФ, в 2009 году Межпромбанк выдал подконтрольным Пугачеву-старшему организациям 120 невозвратных кредитов на 64 млрд руб. Кроме того, считает следствие, в 2008-2009 годах были похищены 28 млрд руб., выделенных Банком России в качестве беззалоговых кредитов.

В январе прошлого года Генпрокуратура России направила в Великобританию запрос о выдаче Сергея Пугачева, однако к тому моменту он покинул страну. По информации Агентства по страхованию вкладов (АСВ), экс-банкир скрывается во Франции. В феврале 2016 года Высокий суд Лондона приговорил его к двум годам лишения свободы, признав виновным в 12 случаях невыполнения судебных решений, включая запрет на выезд за пределы Великобритании.

Датские журналисты сообщили представителям АСВ о выявленных ими фактах, которые, как пишет DR, ранее не были известны сотрудникам агентства.

"Панамское досье"

В апреле 2016 года Международный консорциум журналистских расследований, базирующийся в Вашингтоне, обнародовал выдержки из 11,5 млн документов с данными об офшорных счетах, принадлежащих, в том числе, ряду действующих и бывших мировых лидеров. Отчеты, которым было дано название "Панамские документы" или "Панамское досье", основаны на утечке информации из компании Mossack Fonseca, которая оказывает юридическую поддержку в регистрации компаний в офшорах.

К документам имеют доступ участники консорциума, в том числе сотрудники DR, датских газет Politiken и Jyllands-Posten. Ранее сообщалось, что копии отдельных частей полной версии "досье" были приобретены частными лицами и налоговыми органами нескольких стран.