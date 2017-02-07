Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.02:
$ 59.19
€ 63.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Зависимость РФ от импортного нефтегазового оборудования снизилась до 53%

Экономика и бизнес
7 февраля, 13:04 UTC+3
По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, целевой показатель был 60%
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Зависимость РФ от импортного нефтегазового оборудования на сегодня снизилась до 53%. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на заседании фракции "Единая Россия".

"Мы рассчитывали в этом году снизить зависимость от импорта до 60%, по факту мы уже перешагнули этот уровень: более 53% закупается именно российского оборудования нашими нефтегазовыми компаниями", - сказал министр.

Минпромторг предлагает разработать единые преференции на всей территории РФ для инициаторов новых промышленных проектов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Процесс импортозамещения в РФ
Страны
Россия
Персоны
Мантуров, Денис Валентинович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
12
"Автомобилем года" на международном автосалоне в Детройте стал Chevrolet Bolt
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Дональд Трамп
9
Трамп обсудил с главами ведущих технологических компаний США создание рабочих мест
Интересное
Россия: времена года
Кошелек в смартфоне: безопасно ли расплачиваться мобильным устройством
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведев одобрил всеобщую бессрочную бесплатную приватизацию имущества
2
Белый дом опубликовал список терактов, недостаточно освещенных в прессе
3
В Москве грабители отобрали у мужчины 10 млн рублей, полученных от продажи квартиры
4
Песков объяснил проверку боеготовности ВКС продолжением подобной практики
5
Строители приступают к сборке сводов арок Керченского моста
6
AliExpress не отменял бесплатную доставку в Россию
7
Кремль согласен в 2023 году проверить, извинится ли журналист Fox перед Путиным
Темы дня
Реклама