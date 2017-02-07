Зависимость РФ от импортного нефтегазового оборудования снизилась до 53%

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Зависимость РФ от импортного нефтегазового оборудования на сегодня снизилась до 53%. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на заседании фракции "Единая Россия".

"Мы рассчитывали в этом году снизить зависимость от импорта до 60%, по факту мы уже перешагнули этот уровень: более 53% закупается именно российского оборудования нашими нефтегазовыми компаниями", - сказал министр.

Минпромторг предлагает разработать единые преференции на всей территории РФ для инициаторов новых промышленных проектов.