Миллиардер из Таиланда изучает возможности применения на родине российских научных идей

БАНГКОК, 7 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Сковоронский/. Российские технологии и научные разработки могут быть востребованы в Таиланде на базе существующих здесь индустриальных парков. Такое мнение в эксклюзивном интервью ТАСС высказал основатель корпорации "Амата", один из богатейших людей королевства Викром Кромадит.

"На мой взгляд, Россия не очень широко представлена со своими товарами на международном рынке. Я не видел ни одного российского бренда, который имел бы глобальный успех", - считает бизнесмен. Он также отметил, что на площадках индустриальных парков "Амата" сейчас существует 1,3 тыс. фабрик с общим объемом производства в $40 млн.

"Российским компаниям прийти в Таиланд с собственным брендом будет крайне непросто. Гораздо эффективнее, на мой взгляд, встраиваться в существующие производственные цепочки, предложить рынку, скажем, запасные части, комплектующие", - убежден Кромадит, подчеркнув, что открыт для работы с российским бизнесом.

Ранее в интервью ТАСС глава Российско-таиландского делового совета (РТДС) Иван Поляков сообщил, что на площадке индустриальной зоны "Амата" прорабатывается вопрос создания первого российского научно-индустриального кластера. По его словам, одним из первых участников кластера, как ожидается, станет группа компаний "Национальные информационные системы", разработавшая новейшую спутниковую систему комплексного мониторинга для предупреждения чрезвычайных ситуаций. "Это вопрос перспективы. Мы все еще обдумываем, обсуждаем, изучаем возможности", - прокомментировал начинание Викром Кромадит.

Он также высоко оценил потенциал российской науки. "Было бы неплохо нам сотрудничать в научной сфере. В России достаточно квалифицированных ученых, которые могли бы поработать у нас", - говорит основатель корпорации "Амата".

Давний друг России

Викром Кромадит весьма неплохо осведомлен о России и ее истории и даже может сказать несколько слов по русски. Он верит, что Россия и Таиланд близки по духу и могут быть прекрасными партнерами. Его давний интерес к нашей стране, по его словам, навсегда скреплен десятками тысяч километров автодорог Сибири и Дальнего Востока, по которым он путешествовал в 2013 году в компании друзей и единомышленников.

Впервые в Москве Кромадит оказался еще в 1982 году, его бизнесу необходим был поставщик тунца. Предприниматель признался, что именно он подал идею руководству компании CP Group начать работать с Россией. За последние годы этот агропромышленный конгломерат стал крупнейшим таиландским инвестором в РФ.

"В 2003 году в Санкт-Петербурге, в той самом дворцовом зале, где когда-то принимали короля Раму V, у меня состоялся разговор с нашим послом в России Сораютом Промпотом, - вспоминает Кромадит. - Он спросил, что, на мой взгляд, нужно сделать в вопросе двусторонних отношений между Россией и Таиландом. Позднее в Бангкоке я познакомил его с основателем CP Group Тханином Чиараваноном, мы пообедали вместе".

В Таиланде Викром Кромадит - фигура не просто известная, но и популярная. Еще совсем недавно его книгу "Быть хорошим человеком" можно было купить буквально на каждом шагу. Откровения миллиардера о становлении личности и характера продавались в сети магазинов шаговой доступности 7-eleven всего за 20 батов (менее доллара).

Автор более 15 книг, Кромадит вел свою программу на местном телевидении, а также колонку в нескольких газетах. Его корпорации "Амата" принадлежит несколько индустриальных парков на территории Таиланда и Вьетнама. В 2007 году журнал Forbes включил его в число 40 самых богатейших людей Таиланда, отдав Кромадиту 27 строчку.