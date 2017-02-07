Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.02:
$ 59.19
€ 63.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Доля водки среди проданного в России алкоголя выросла до 38,9%

Экономика и бизнес
7 февраля, 17:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
При этом продажи водки и ликероводочных изделий в 2016 году снизились в годовом выражении на 0,6%, сообщает Росстат
Поделиться
Материал из 1 страницы
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Доля водки среди проданной в России алкогольной продукции в 2016 году выросла до 38,9% с 38,2% в 2015 г., следует из доклада Росстата.

Смотрите также
Производство водки в России в 2016 году выросло на 16,1%

При этом продажи водки и ликероводочных изделий в 2016 году снизились в годовом выражении на 0,6% и составили 96,6 млн дал.

Доля пива в 2016 г. на российском рынке, при этом, снизилась до 39,9% с 40,4% в 2015 году. Продажи пива, кроме пивных коктейлей и солодовых напитков, уменьшились в прошедшем году на 3,7% и составили 780,6 млн дал.

Доля проданной винодельческой продукции (без учета шампанского и игристых вин) в 2016 году не изменилась и составила 10,5%, однако продажи в годовом выражении снизились на 3,3% и составили 84,9 млн дал по отношению к 2015 году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
12
"Автомобилем года" на международном автосалоне в Детройте стал Chevrolet Bolt
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Дональд Трамп
9
Трамп обсудил с главами ведущих технологических компаний США создание рабочих мест
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Вынесите мусор: как избавиться от отходов
Кошелек в смартфоне: безопасно ли расплачиваться мобильным устройством
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минпромторг и Минфин рассчитывают на старт программы продовольственной помощи в 2017 г.
2
Песков призвал не вырывать из контекста слова Райкина о России
3
Трамп заявил, что пресса несправедливо упрекает его в благосклонном отношении к РФ
4
Тело пропавшего школьника найдено в водоеме в Кузбассе
5
Кремль согласен в 2023 году проверить, извинится ли журналист Fox перед Путиным
6
Росатом создает боеприпасы для танков "Армата"
7
Кузнецова направила в ГИБДД обращение по поводу распространения игры "Беги или умри"
Темы дня
Реклама