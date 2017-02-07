Доля водки среди проданного в России алкоголя выросла до 38,9%

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Доля водки среди проданной в России алкогольной продукции в 2016 году выросла до 38,9% с 38,2% в 2015 г., следует из доклада Росстата.

При этом продажи водки и ликероводочных изделий в 2016 году снизились в годовом выражении на 0,6% и составили 96,6 млн дал.

Доля пива в 2016 г. на российском рынке, при этом, снизилась до 39,9% с 40,4% в 2015 году. Продажи пива, кроме пивных коктейлей и солодовых напитков, уменьшились в прошедшем году на 3,7% и составили 780,6 млн дал.

Доля проданной винодельческой продукции (без учета шампанского и игристых вин) в 2016 году не изменилась и составила 10,5%, однако продажи в годовом выражении снизились на 3,3% и составили 84,9 млн дал по отношению к 2015 году.