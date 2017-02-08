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Министр нефти Ирана: ОПЕК следует продолжить сокращение добычи нефти во втором полугодии

Экономика и бизнес
8 февраля, 10:12 UTC+3 ТЕГЕРАН /Корр. ТАСС, Константин Казеев
Он дал положительную оценку нынешней ситуации на мировом рынке нефти, подчеркнув вместе с тем, что она "нуждается в дальнейшем улучшении"
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ТЕГЕРАН, 8 февраля. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. ОПЕК следует продолжить сокращение добычи нефти во втором полугодии 2017 года, однако этот вопрос требует проведения дополнительных консультаций. Об этом заявил агентству Fars министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.

Он дал положительную оценку нынешней ситуации на мировом рынке нефти, подчеркнув вместе с тем, что она "нуждается в дальнейшем улучшении".

"Мы видим приверженность входящих и не входящих в ОПЕК стран выполнению взятых на себя обязательств. Рынок на это реагирует позитивно. Организации следует во втором полугодии 2017 года еще немного сократить добычу нефти. Однако говорить об этом преждевременно, поскольку этот вопрос требует проведения дополнительных консультаций", - отметил Зангане после состоявшейся в Тегеране встречи с министром нефтяной промышленности Венесуэлы Нельсоном Мартинесом.

В конце ноября 2016 года члены ОПЕК приняли в Вене решение сократить добычу нефти до уровня 32,5 млн баррелей в сутки. Было объявлено, что в первом полугодии 2017 года члены организации снизят среднесуточную добычу почти на 1,2 млн баррелей.

Для Ирана было сделано исключение, поскольку страна не так давно вышла из-под международных санкций. ОПЕК разрешила Исламской Республике увеличить добычу на 90 тыс. баррелей - до 3,797 млн баррелей в сутки. Не снижать нефтедобычу также было разрешено Нигерии и Ливии.

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