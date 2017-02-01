Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.02:
$ 60.31
€ 65.03
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ОПЕК и не ОПЕК встретятся дважды до окончания соглашения по сокращению нефтедобычи

Экономика и бизнес
1 февраля, 18:13 дата обновления: 1 февраля, 18:18 UTC+3
Министр энергетики Александр Новак также сообщил, что участники соглашения с ОПЕК снизили добычу в январе на 1,4 млн баррелей в сутки
Поделиться
Материал из 1 страницы

НОВО-ОГАРЕВО, 1 февраля. /ТАСС/. Планируется провести еще две встречи стран ОПЕК и стран, не входящих в картель, до прекращения действия соглашения по сокращению добычи нефти. Об этом сообщил министр энергетики Александр Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Смотрите также
ОПЕК выполняет соглашение по сокращению добычи на 80%

"До окончания действия соглашения пройдут еще две встречи", - сказал министр.

Участники соглашения с ОПЕК также снизили добычу в январе на 1,4 млн баррелей в сутки.

"По итогам января добыча российских компаний сократилась на 117 тыс. баррелей в сутки, что более чем в 2 раза больше, чем первоначальные планы компаний", - сказал Новак.

Новак ожидает роста инвестиций в нефтяную отрасль впервые за три года на фоне снижения волатильности цен после начала реализации договоренностей о снижении добычи. 

"В целом участники соглашения о сокращении добычи нефти, по предварительным данным, снизили добычу в январе на 1,4 млн баррелей в сутки, некоторые страны сократили добычу больше, чем планировали", - добавил он. 

"Можно говорить о постепенном восстановлении инвестиционной привлекательности отрасли; в этом году впервые за последние три года ожидается увеличение инвестиций в отрасль, что позволит в будущем избежать обвала добычи", - сказал Новак.

Министр отметил, что интерес к увеличению объема инвестиций происходит на фоне снижения волатильности цен на нефть. "Мы видим снижение спекулятивного давления на цены; если в начале года, когда цены опускались достаточно низко, было много ставок трейдеров на понижение цены, то сейчас ситуация стабильная", - отметил он. "Мы видим снижение волатильности цен за январь, колебания цен были в диапазоне примерно 5 долларов", - сказал глава министерства. 

Смотрите также

"Русснефть" по соглашению РФ с ОПЕК сократила добычу на 30 тыс. тонн
Экваториальная Гвинея намерена вступить в ОПЕК
Страны ОПЕК ведут консультации по новой энергетической политике США
Данные об уровне сокращения добычи нефти ОПЕК и другими странами представят в феврале

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
12
"Автомобилем года" на международном автосалоне в Детройте стал Chevrolet Bolt
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Дональд Трамп
9
Трамп обсудил с главами ведущих технологических компаний США создание рабочих мест
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
"Зеленый свет" "зеленой" экономике: Россия на пути к устойчивому развитию
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Киев заявил об обстреле украинского самолета в районе Одессы
2
Восемь человек погибли при столкновении двух машин в Новой Москве
3
Посол РФ вызван в МИД Норвегии в связи с отказом в выдаче виз парламентариям королевства
4
Минобороны Украины признало, что ведет наступательные действия в Донбассе
5
Александр Тихонов заявил, что Фуркад как человек для него больше не существует
6
Украинские силовики обстреляли беспилотник ОБСЕ из ЗРК "Бук"
7
"Дальневосточный гектар": что нужно знать о бесплатной раздаче земли
Темы дня
Реклама