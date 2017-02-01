ОПЕК и не ОПЕК встретятся дважды до окончания соглашения по сокращению нефтедобычи

НОВО-ОГАРЕВО, 1 февраля. /ТАСС/. Планируется провести еще две встречи стран ОПЕК и стран, не входящих в картель, до прекращения действия соглашения по сокращению добычи нефти. Об этом сообщил министр энергетики Александр Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"До окончания действия соглашения пройдут еще две встречи", - сказал министр.

Участники соглашения с ОПЕК также снизили добычу в январе на 1,4 млн баррелей в сутки.

"По итогам января добыча российских компаний сократилась на 117 тыс. баррелей в сутки, что более чем в 2 раза больше, чем первоначальные планы компаний", - сказал Новак.

Новак ожидает роста инвестиций в нефтяную отрасль впервые за три года на фоне снижения волатильности цен после начала реализации договоренностей о снижении добычи.

"В целом участники соглашения о сокращении добычи нефти, по предварительным данным, снизили добычу в январе на 1,4 млн баррелей в сутки, некоторые страны сократили добычу больше, чем планировали", - добавил он.

"Можно говорить о постепенном восстановлении инвестиционной привлекательности отрасли; в этом году впервые за последние три года ожидается увеличение инвестиций в отрасль, что позволит в будущем избежать обвала добычи", - сказал Новак.

Министр отметил, что интерес к увеличению объема инвестиций происходит на фоне снижения волатильности цен на нефть. "Мы видим снижение спекулятивного давления на цены; если в начале года, когда цены опускались достаточно низко, было много ставок трейдеров на понижение цены, то сейчас ситуация стабильная", - отметил он. "Мы видим снижение волатильности цен за январь, колебания цен были в диапазоне примерно 5 долларов", - сказал глава министерства.