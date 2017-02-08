Минск пока не обращался в суд ЕврАзЭС по поводу сокращения поставок российской нефти

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МИНСК, 8 февраля. /Корр. ТАСС Юрий Шамшур/. Белоруссия пока не обращалась в суд Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) по поводу сокращения поставок российской нефти. Об этом сообщил ТАСС руководитель секретариата суда Валерий Юрченко.
"Никакой информации на этот счет у нас нет. Пока ничего нет", - отметил официальный представитель суда ЕврАзЭС.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции 3 февраля заявил, что республика подала в суд по поводу сокращения поставок российской нефти.
"Спор шел исключительно по газу. Они (российская сторона - прим. ТАСС) начали в нарушение всех договоренностей резать нефть. Мы обратились, конечно, в суд. Судебное разбирательство будет", - говорил белорусский президент.
С начала 2016 года Белоруссия ведет переговоры с Россией о снижении цен на газ. Белоруссия настаивала на равнодоходных с экспортом ценах на российский газ и хотела платить $73 за 1 тыс. куб. м вместо $132.
В ответ на недоплату Белоруссией около $300 млн за поставленный газ Россия более чем на треть сократила поставки беспошлинной нефти в республику.
Ранее вице-премьер РФ Аркадий Дворкович сообщал, что сумма долга Белоруссии за поставки российского газа по состоянию на 28 января 2017 года достигла порядка $550 млн долларов, поэтому Россия настаивает на оплате Белоруссией долга за поставки газа в прошедшем году в полном объеме.
В конце 2016 года Белоруссия перечислила России авансовый платеж за газ и выразила надежду на восстановление объемов поставок нефти. Однако Дворкович тогда заявил, что Россия вернула авансовый платеж и настаивает на полном исполнении газового контракта.
При этом он не исключал, что урегулирование газового вопроса с Белоруссией возможно и в судебном порядке, так как дело уже находится в суде.
Как ранее заявлял заместитель премьер-министра Белоруссии Владимир Семашко, республика рассчитывает, что компромиссное решение по нефтегазовому вопросу с Россией будет найдено не позднее первого квартала 2017 года.