Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.02:
$ 59.51
€ 63.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минск пока не обращался в суд ЕврАзЭС по поводу сокращения поставок российской нефти

Экономика и бизнес
8 февраля, 12:19 UTC+3 МИНСК /Корр. ТАСС, Юрий Шамшур
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявлял, что республика обратилась в суд
Поделиться
Материал из 1 страницы

МИНСК, 8 февраля. /Корр. ТАСС Юрий Шамшур/. Белоруссия пока не обращалась в суд Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) по поводу сокращения поставок российской нефти. Об этом сообщил ТАСС руководитель секретариата суда Валерий Юрченко.

"Никакой информации на этот счет у нас нет. Пока ничего нет", - отметил официальный представитель суда ЕврАзЭС.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции 3 февраля заявил, что республика подала в суд по поводу сокращения поставок российской нефти.

"Спор шел исключительно по газу. Они (российская сторона - прим. ТАСС) начали в нарушение всех договоренностей резать нефть. Мы обратились, конечно, в суд. Судебное разбирательство будет", - говорил белорусский президент.

С начала 2016 года Белоруссия ведет переговоры с Россией о снижении цен на газ. Белоруссия настаивала на равнодоходных с экспортом ценах на российский газ и хотела платить $73 за 1 тыс. куб. м вместо $132.

В ответ на недоплату Белоруссией около $300 млн за поставленный газ Россия более чем на треть сократила поставки беспошлинной нефти в республику.

Ранее вице-премьер РФ Аркадий Дворкович сообщал, что сумма долга Белоруссии за поставки российского газа по состоянию на 28 января 2017 года достигла порядка $550 млн долларов, поэтому Россия настаивает на оплате Белоруссией долга за поставки газа в прошедшем году в полном объеме.

В конце 2016 года Белоруссия перечислила России авансовый платеж за газ и выразила надежду на восстановление объемов поставок нефти. Однако Дворкович тогда заявил, что Россия вернула авансовый платеж и настаивает на полном исполнении газового контракта.

При этом он не исключал, что урегулирование газового вопроса с Белоруссией возможно и в судебном порядке, так как дело уже находится в суде.

Как ранее заявлял заместитель премьер-министра Белоруссии Владимир Семашко, республика рассчитывает, что компромиссное решение по нефтегазовому вопросу с Россией будет найдено не позднее первого квартала 2017 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Россия - Белоруссия
Страны
Россия Белоруссия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
12
"Автомобилем года" на международном автосалоне в Детройте стал Chevrolet Bolt
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Дональд Трамп
9
Трамп обсудил с главами ведущих технологических компаний США создание рабочих мест
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Вынесите мусор: как избавиться от отходов
Кошелек в смартфоне: безопасно ли расплачиваться мобильным устройством
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава МИД КНР предложил США освежить в памяти историю Второй мировой войны
2
Командир батальона "Сомали" Гиви убит в Донецке
3
Песков: угрозы анонимных экстремистов в адрес режиссера "Матильды" недопустимы
4
Суд признал Навального и Офицерова виновными по делу "Кировлеса"
5
CNN: сенаторы в США хотят запретить отмену санкций против РФ в обход Конгресса
6
Нигерийские пираты захватили в заложники моряков из России и Украины
7
Командир батальона "Сомали" Гиви погиб в результате взрыва снаряда РПО "Шмель"
Темы дня
Реклама