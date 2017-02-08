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Песков считает вопросом целесообразности уменьшение участия государства в экономике

Экономика и бизнес
8 февраля, 12:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
Представитель Кремля, в частности, обратил внимание на наличие таких сфер, где частный сектор не может занимать конкурентоспособную позицию
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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает вопросом экономической целесообразности уменьшение участия государства в экономике.

"Это вопрос экономической эффективности и экономической целесообразности. Безусловно, там, где государство не может действовать как эффективный менеджер, необходимо, конечно, снижать долю государства", - сказал журналистам представитель Кремля. Он напомнил, что такую позицию неоднократно озвучивал президент РФ Владимир Путин.

Развитие событий

ФАС надеется на скорое принятие решения о снижении доли государства в экономике

Песков обратил внимание на то, что "есть области, где частный сектор просто не в состоянии занимать сколь-либо конкурентоспособную позицию". "Здесь государство является безальтернативным собственником, это абсолютно нормальная практика", - отметил пресс-секретарь главы государства.

Отвечая на вопрос о планах РФ по снижению государственного участия в экономике, Песков напомнил о принятой на прошлой неделе правительством программе приватизации на 2017-2019 годы.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что Федеральная антимонопольная служба разработала документ о запрете госкомпаниям на приобретение новых активов.

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