ФАС надеется на скорое принятие решения о снижении доли государства в экономике

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России надеется, что решение об ограничении участия государства в экономике страны будет принято в ближайшее время, сообщил ТАСС замглавы ведомства Андрей Цыганов.

"Предусмотрен комплекс мер по ограничению доли государства в экономике России. (...) Мы надеемся, что решение будет принято в ближайшее время, потому что документ готовился еще прошлой осенью, он проходил несколько кругов обсуждения со всеми органами власти, предпринимательскими и общественными объединениями, и с нашей точки зрения он готов", - сказал Цыганов.

Как написала ранее газета "Ведомости" со ссылкой на замруководителя ФАС Сергея Пузыревского, проект президентского указа, утверждающего национальный план развития конкуренции в 2017-2019 годах, доработан и внесен в правительство. Суть документа в том, что ФАС просит Владимира Путина защитить конкуренцию от чиновников.

Главную угрозу конкуренции, по мнению ФАС, представляет само государство, и ведомство предлагает указом снижать государственное участие в экономике. ФАС предлагает сокращать рыночную долю государственных и муниципальных компаний и избавляться от уже существующих.