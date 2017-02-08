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ФАС надеется на скорое принятие решения о снижении доли государства в экономике

Экономика и бизнес
8 февраля, 13:13 UTC+3 МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
Главную угрозу конкуренции, по мнению ФАС, представляет само государство
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Заместитель руководителя Федеральной Антимонопольной службы Андрей Цыганов

Заместитель руководителя Федеральной Антимонопольной службы Андрей Цыганов

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России надеется, что решение об ограничении участия государства в экономике страны будет принято в ближайшее время, сообщил ТАСС замглавы ведомства Андрей Цыганов.

"Предусмотрен комплекс мер по ограничению доли государства в экономике России. (...) Мы надеемся, что решение будет принято в ближайшее время, потому что документ готовился еще прошлой осенью, он проходил несколько кругов обсуждения со всеми органами власти, предпринимательскими и общественными объединениями, и с нашей точки зрения он готов", - сказал Цыганов.

Как написала ранее газета "Ведомости" со ссылкой на замруководителя ФАС Сергея Пузыревского, проект президентского указа, утверждающего национальный план развития конкуренции в 2017-2019 годах, доработан и внесен в правительство. Суть документа в том, что ФАС просит Владимира Путина защитить конкуренцию от чиновников.

Главную угрозу конкуренции, по мнению ФАС, представляет само государство, и ведомство предлагает указом снижать государственное участие в экономике. ФАС предлагает сокращать рыночную долю государственных и муниципальных компаний и избавляться от уже существующих.

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