Единый товарный знак ЕврАзЭС находится в конечной стадии согласований стран союза

Асад отметил исключительную роль Путина в восстановлении мира в СирииПолитика 8 февраля, 14:56
Продовольственные карточки: инструмент социальной поддержки, а не вынужденная мераЭкономика и бизнес 8 февраля, 14:55
Орбитальный аппарат миссии "ЭкзоМарс-2016" провел серию маневров над МарсомКосмос 8 февраля, 14:38
Фильм о трагедии на Саяно-Шушенской ГЭС выйдет в прокат в 2019 годуКультура 8 февраля, 14:37
Киану Ривз может сыграть в российском фильме "Пеппи"Культура 8 февраля, 14:31
Почти 4 млн тонн выбросов ежегодно загрязняют атмосферу УралаВ стране 8 февраля, 14:31
Спикер Рады запретил депутатам от оппозиции выступать с трибуны на русском языкеМеждународная панорама 8 февраля, 14:29
Сборная России по хоккею завоевала золото УниверсиадыСпорт 8 февраля, 14:23
ЕК получила предложения "Газпрома", которые могут снять претензии по конкуренцииЭкономика и бизнес 8 февраля, 14:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КАЗАНЬ, 8 февраля. /ТАСС/. Единый товарный знак Евразийского экономического союза находится в заключительной стадии межгосударственных согласований. Об этом сообщил руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Григорий Ивлиев на Международном форуме "Интеллектуальная собственность и экономика регионов России".
"У нас в ближайшее время появится единый товарный знак Евразийского сообщества, он уже находится в заключительной стадии межгосударственного согласования", - сказал Ивлиев.
В мае прошлого года Евразийская экономическая комиссия одобрила проект договора о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров ЕврАзЭС. Документ, в частности, предусматривал введение "товарного знака союза". Последний представляет собой обозначение, которое одновременно охраняется на территориях всех стран-участниц союза. Подать заявку на получение товарного знака союза можно будет также в патентных ведомствах всех членов ЕврАзЭС.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 3 февраля поручил подписать Договор о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза.