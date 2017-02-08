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Единый товарный знак ЕврАзЭС находится в конечной стадии согласований стран союза

Экономика и бизнес
8 февраля, 13:38 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 8, февраля. /ТАСС
В мае прошлого года Евразийская экономическая комиссия одобрила проект договора о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров ЕврАзЭС
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КАЗАНЬ, 8 февраля. /ТАСС/. Единый товарный знак Евразийского экономического союза находится в заключительной стадии межгосударственных согласований. Об этом сообщил руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Григорий Ивлиев на Международном форуме "Интеллектуальная собственность и экономика регионов России".

"У нас в ближайшее время появится единый товарный знак Евразийского сообщества, он уже находится в заключительной стадии межгосударственного согласования", - сказал Ивлиев.

В мае прошлого года Евразийская экономическая комиссия одобрила проект договора о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров ЕврАзЭС. Документ, в частности, предусматривал введение "товарного знака союза". Последний представляет собой обозначение, которое одновременно охраняется на территориях всех стран-участниц союза. Подать заявку на получение товарного знака союза можно будет также в патентных ведомствах всех членов ЕврАзЭС.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 3 февраля поручил подписать Договор о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза.

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