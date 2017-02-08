Единый товарный знак ЕврАзЭС находится в конечной стадии согласований стран союза

КАЗАНЬ, 8 февраля. /ТАСС/. Единый товарный знак Евразийского экономического союза находится в заключительной стадии межгосударственных согласований. Об этом сообщил руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Григорий Ивлиев на Международном форуме "Интеллектуальная собственность и экономика регионов России".

"У нас в ближайшее время появится единый товарный знак Евразийского сообщества, он уже находится в заключительной стадии межгосударственного согласования", - сказал Ивлиев.

В мае прошлого года Евразийская экономическая комиссия одобрила проект договора о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров ЕврАзЭС. Документ, в частности, предусматривал введение "товарного знака союза". Последний представляет собой обозначение, которое одновременно охраняется на территориях всех стран-участниц союза. Подать заявку на получение товарного знака союза можно будет также в патентных ведомствах всех членов ЕврАзЭС.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 3 февраля поручил подписать Договор о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза.