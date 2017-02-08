Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.02:
$ 59.51
€ 63.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

РГО, Бинбанк и платежная система "Мир" выпустят банковскую карту

Экономика и бизнес
8 февраля, 13:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
Каждый держатель карты получит возможность перечислять до 1% от всех своих трат на финансирование правильных дел
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Русское географическое общество (РГО), Бинбанк и платежная система "Мир" совместно выпустят банковскую карту. Об этом сообщил президент РГО Сергей Шойгу.

"Хотим презентовать один из проектов - это карта РГО совместно с Бинбанком", - сказал Шойгу.

Первый заместитель председателя правления, заместитель генерального директора Национальной системы платежных карт Сергей Бочкарев назвал большой честью участие в этом проекте. "Участвует РГО, один из крупнейший коммерческих банков и платежная система "Мир". Мы планируем выпуск данных карт в промышленных объемах", - сообщил он.

По словам Бочкарева, каждый держатель карты получит возможность перечислять до 1% от всех своих трат на "финансирование правильных дел, связанных с популяризацией нашего наследия, истории, географии".

"Данная карт в масштабах всей страны начнет выдаваться с понедельника", - сообщил он.

"Это самая красивая карта за всю историю Бинбанка", - добавил первый замправления.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
12
"Автомобилем года" на международном автосалоне в Детройте стал Chevrolet Bolt
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Дональд Трамп
9
Трамп обсудил с главами ведущих технологических компаний США создание рабочих мест
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Вынесите мусор: как избавиться от отходов
Кошелек в смартфоне: безопасно ли расплачиваться мобильным устройством
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд признал Навального и Офицерова виновными по делу "Кировлеса"
2
Глава МИД КНР предложил США освежить в памяти историю Второй мировой войны
3
"Да русский я просто-напросто": что мы знаем об ополченце Гиви
4
Случаи захвата российских моряков в заложники с 2012 года. Досье
5
Командир батальона "Сомали" Гиви убит в Донецке
6
Песков: угрозы анонимных экстремистов в адрес режиссера "Матильды" недопустимы
7
Работы по восстановлению энергоснабжения в Крыму займут сутки
Темы дня
Реклама