РГО, Бинбанк и платежная система "Мир" выпустят банковскую карту

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Русское географическое общество (РГО), Бинбанк и платежная система "Мир" совместно выпустят банковскую карту. Об этом сообщил президент РГО Сергей Шойгу.

"Хотим презентовать один из проектов - это карта РГО совместно с Бинбанком", - сказал Шойгу.

Первый заместитель председателя правления, заместитель генерального директора Национальной системы платежных карт Сергей Бочкарев назвал большой честью участие в этом проекте. "Участвует РГО, один из крупнейший коммерческих банков и платежная система "Мир". Мы планируем выпуск данных карт в промышленных объемах", - сообщил он.

По словам Бочкарева, каждый держатель карты получит возможность перечислять до 1% от всех своих трат на "финансирование правильных дел, связанных с популяризацией нашего наследия, истории, географии".

"Данная карт в масштабах всей страны начнет выдаваться с понедельника", - сообщил он.

"Это самая красивая карта за всю историю Бинбанка", - добавил первый замправления.