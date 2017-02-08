РГО, Бинбанк и платежная система "Мир" выпустят банковскую карту

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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Русское географическое общество (РГО), Бинбанк и платежная система "Мир" совместно выпустят банковскую карту. Об этом сообщил президент РГО Сергей Шойгу.
"Хотим презентовать один из проектов - это карта РГО совместно с Бинбанком", - сказал Шойгу.
Первый заместитель председателя правления, заместитель генерального директора Национальной системы платежных карт Сергей Бочкарев назвал большой честью участие в этом проекте. "Участвует РГО, один из крупнейший коммерческих банков и платежная система "Мир". Мы планируем выпуск данных карт в промышленных объемах", - сообщил он.
По словам Бочкарева, каждый держатель карты получит возможность перечислять до 1% от всех своих трат на "финансирование правильных дел, связанных с популяризацией нашего наследия, истории, географии".
"Данная карт в масштабах всей страны начнет выдаваться с понедельника", - сообщил он.
"Это самая красивая карта за всю историю Бинбанка", - добавил первый замправления.