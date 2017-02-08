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"Русал" может стать первым российским эмитентом на долговом рынке КНР

Экономика и бизнес
8 февраля, 14:13 дата обновления: 8 февраля, 14:44 UTC+3
Компания зарегистрировала на Шанхайской бирже проспект эмиссии облигаций, номинированный в юанях общим объемом 10 млрд юаней
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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. "Русал" зарегистрировал на Шанхайской бирже проспект эмиссии облигаций, номинированный в юанях общим объемом 10 млрд юаней ($1,5 млрд). Об этом говорится в сообщении компании.

Средства от размещения планируется направить, в том числе на закупку в Китае необходимого сырья для предприятий "Русала", отмечается в сообщении.

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"Русал" станет первой зарубежной компанией с основными производственными активами за пределами Китая, облигации которой могут быть предложены на долговом рынке КНР при размещении на Шанхайской фондовой бирже. Компания может принять решение о размещении панда-бондов в течение двенадцати месяцев с момента регистрации проспекта", - уточняет в сообщении "Русала".

"Русал" отмечает, что рынок Азии, и в частности Китай, является одним из стратегических направлений для компании.

"Именно поэтому в 2010 году мы разместили свои акции на Гонконгской фондовой бирже. Сейчас мы активно развиваем свой бизнес в регионе как напрямую, так и в партнерстве с крупнейшими китайскими компаниями. Недавнее успешное размещение еврооблигаций на сумму $600 млн подтвердило доверие к "Русалу" со стороны широкого круга зарубежных инвесторов, прежде всего азиатских. Уверен, что планируемый выпуск Panda bonds как безрисковый финансовый инструмент станет не менее привлекательным для китайских инвесторов и будет способствовать укреплению многолетнего сотрудничества компании с азиатскими партнерами", - приводятся в сообщении слова генерального директора "Русала" Владислава Соловьева.

В конце января "Русал" разместил евробонды на $600 млн со сроком обращения пять лет и ставкой купонного дохода 5,125% годовых.

Чистый долг "Русала" на конец III квартала 2016 года составил $8,3 млрд. График погашения на 2017 год предусматривает выплату $1,2 млрд.

"Русал" - крупнейший в мире производитель алюминия - образован в 2007 году в результате объединения "Русала" и "Суала" с глиноземными активами швейцарской Glencore.

Акционерами "Русала" являются En+ Олега Дерипаски (48,13%), "Онэксим" Михаила Прохорова (17,02%), Sual Partners Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника (15,8%), Amokenga Holdings (принадлежит Glencore и владеет 8,75% в "Русале"), а также менеджмент "Русала" (около 0,26%). Оставшиеся чуть более 10% акций находятся в свободном обращении.

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