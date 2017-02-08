Shell закроет месторождение, давшее название сорту нефти Brent

ВРИО губернатора Максим Решетников поздравил лучших ученых ПрикамьяНовости партнеров 8 февраля, 16:24
Шварценеггер сыграл Виталия Калоева в фильме об авиакатастрофе над Боденским озеромКультура 8 февраля, 16:20
Корабли авианосной группы ВМФ вернулись из Сирии в Североморск. ВидеотрансляцияАрмия и ОПК 8 февраля, 16:07
Посол РФ в Иране: сообщения о планах поставок С-400 не соответствуют действительностиПолитика 8 февраля, 16:05
Неспокойная "Матильда": что известно о ситуации вокруг фильма Алексея УчителяКультура 8 февраля, 16:05
Минспорт сохранит все мероприятия по подготовке к Паралимпиаде-2018Спорт 8 февраля, 16:00
РАН недовольна развитием прикладных наук в РоссииНаука 8 февраля, 15:58
Писатель Орхан Памук приедет в Россию и встретится со своими читателямиКультура 8 февраля, 15:58
Мария Шарапова получила специальное приглашение на турнир в МадридеСпорт 8 февраля, 15:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Англо-голландская Shell начала процесс слушаний по вопросу вывода из эксплуатации одного из крупнейших в Северном море месторождений Brent. Об этом сообщает компания.
Перед началом публичных обсуждений Shell уже подала программу по закрытию месторождения в Департамент по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании. По окончанию слушаний ведомство учтет рекомендации общественности.
Программа вывода из эксплуатации месторождения предусматривает утилизацию стальной обшивки платформ, а также всего сопутствующего производству мусора и нефти с морского дна и всех следов нефти с гравитационного основания морской платформы.
Начиная с 1976 года на месторождении, расположенном в 115 милях к северо-востоку от Шетландских островов, добыто около трех миллиардов баррелей углеводородов в нефтяном эквиваленте, что обеспечивало около 10% добычи Великобритании.
Shell начала готовить месторождение к консервации в 2006 году. За это время было проведено более 300 исследований, оцененных независимыми экспертами и учеными. Добыча на блоке Дельта иссякла в 2011 году, на блоках Альфа и Браво - в 2014 году. Тем не менее месторождение продолжит производить нефть в течение еще нескольких лет на последнем продуктивном блоке - Чарли.
"Мы провели тщательный анализ, обширные научные исследования и подробные консультации с более чем 180 заинтересованными организациями в течение последних 10 лет. Мы считаем, что наш план по выводу из эксплуатации месторождения Brent является безопасным", - сообщает компания.