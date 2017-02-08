Shell закроет месторождение, давшее название сорту нефти Brent

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Англо-голландская Shell начала процесс слушаний по вопросу вывода из эксплуатации одного из крупнейших в Северном море месторождений Brent. Об этом сообщает компания.

Перед началом публичных обсуждений Shell уже подала программу по закрытию месторождения в Департамент по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании. По окончанию слушаний ведомство учтет рекомендации общественности.

Программа вывода из эксплуатации месторождения предусматривает утилизацию стальной обшивки платформ, а также всего сопутствующего производству мусора и нефти с морского дна и всех следов нефти с гравитационного основания морской платформы.

Начиная с 1976 года на месторождении, расположенном в 115 милях к северо-востоку от Шетландских островов, добыто около трех миллиардов баррелей углеводородов в нефтяном эквиваленте, что обеспечивало около 10% добычи Великобритании.

Shell начала готовить месторождение к консервации в 2006 году. За это время было проведено более 300 исследований, оцененных независимыми экспертами и учеными. Добыча на блоке Дельта иссякла в 2011 году, на блоках Альфа и Браво - в 2014 году. Тем не менее месторождение продолжит производить нефть в течение еще нескольких лет на последнем продуктивном блоке - Чарли.

"Мы провели тщательный анализ, обширные научные исследования и подробные консультации с более чем 180 заинтересованными организациями в течение последних 10 лет. Мы считаем, что наш план по выводу из эксплуатации месторождения Brent является безопасным", - сообщает компания.