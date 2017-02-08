Минфин не получал от нефтяных компаний пилотных проектов для НДД

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Минфин России опровергает получение ведомством предложений от нефтяных компаний по пилотным проектам для введения НДД (налог на добавленный доход - прим. ред.). Об этом сообщил ТАСС глава департамента налоговой и таможенной политики Алексей Сазанов.

"Я не видел ничего подобного. Может быть в Минэнерго. Точно не нам", - сказал он.

Ранее СМИ сообщили, что нефтяные компании предоставили в Минэнерго и Минфин предложения по пилотным проектам для перехода на НДД с суммарной добычей 7 млн тонн.