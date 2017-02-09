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Требующий признать себя банкротом депутат Палкин мог уплатить налоги в рассрочку

Экономика и бизнес
9 февраля, 10:26 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 9, февраля. /ТАСС
Судебное заседание о признании Андрея Палкина банкротом состоится 9 марта в Архангельске
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АРХАНГЕЛЬСК, 9 февраля. /ТАСС/. Депутат Госдумы Андрей Палкин имел, помимо банкротства, варианты получить рассрочку по уплате налогов, сообщили ТАСС в пресс- службе УФНС России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Ранее Палкин заявил ТАСС, что для него единственный способ оздоровления ситуации, которая сложилась из-за необходимости прекратить предпринимательскую деятельность и избавиться от активов после получения мандата депутата Госдумы, - подать на банкротство.

"Официально гражданин Андрей Васильевич Палкин не обращался в налоговые органы за представлением отсрочки или рассрочки по уплате налогов, предусмотренной ст. 64 Налогового кодекса РФ, то есть вне рамок процедуры банкротства, - рассказали в налоговой. - При этом он обращался в налоговые органы за устными консультациями по вопросу изменения срока уплаты налогов и, тем не менее, принял решение заявить о своей финансовой несостоятельности".

В налоговой пояснили, что по закону "О несостоятельности (банкротстве)" при рассмотрении дела о банкротстве гражданина применяются следующие процедуры: реструктуризация долгов, реализация имущества и мировое соглашение. В случае, если судом будет принято решение о реструктуризации долга, то срок погашения задолженности может составлять до 3 лет.

Судебное заседание о признании депутата Госдумы Палкина банкротом состоится 9 марта в Архангельске. Накануне Арбитражный суд Архангельской области принял заявление Палкина к рассмотрению.

Согласно сведениям, размещенным на сайте избирательной комиссии Архангельской области, общая сумма доходов Палкина за 2015 год составила 1,475 млрд рублей, в его собственности находилось 9 земельных участков и 59 квартир в Архангельской и Московской областях.

На выборах 2016 года он был избран в Госдуму по Котласскому одномандатному округу. До этого в 2004 и 2013 годах избирался депутатом Архангельского областного Собрания депутатов. По данным Forbes, с конца 1990-х годов основал 17 строительных компаний.

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