Курс доллара на Московской бирже снизился до 59,08 рубля

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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов в четверг, 9 февраля, снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 15 копеек и составил 59,08 рубля.
Индекс ММВБ на открытии торгов вырос на 0,3%, до 2195,56 пункта. Индекс РТС также вырос на 0,3% и составил 1167,78 пункта.