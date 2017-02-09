"Норникель" вложит более 8 млн рублей в социальные проекты на Таймыре

КРАСНОЯРСК, 9 февраля. /ТАСС/. ГМК "Норильский никель" вложит 8,4 млн рублей в реализацию социальных проектов на Таймыре, сообщили ТАСС в администрации Таймыра.

"Отобрано 12 общественно-полезных инициатив, которые получат от "Норильского никеля" более 8,4 млн рублей", - заявили в администрации. Проекты были выбраны в рамках конкурса "Мир новых возможностей", проводимого ГМК "Норильский никель".

В частности, в городе Дудинка будет создан экологический отряд старшеклассников "Зеленый патруль". "Летом этого года 40 школьников в возрасте с 14 до 17 лет займутся уборкой мусора на городских улицах", - рассказала ТАСС куратор проекта Ольга Тищенко.

Таймырский краеведческий музей также получит поддержку компании в виде гранта в 2,8 млн рублей. "Фасад музея получит новое оформление, жителей города ждут увлекательные театрализованные экскурсии, территория рядом с музеем также будет благоустроена", - сообщила ТАСС главный хранитель музея Ирина Скатова.

В Хатанге создадут детскую телешколу и военно-патриотический клуб для подростков, в поселках Полигай и Потапово организуют обучение языкам коренных народов Севера - долганскому и энецкому.

Проекты конкурса благотворительной программы "Мир новых возможностей" будут реализовываться с 1 марта 2017 года по 1 марта 2018 года.