Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.02:
$ 59.02
€ 63.03
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Норникель" вложит более 8 млн рублей в социальные проекты на Таймыре

Экономика и бизнес
9 февраля, 12:13 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 9, февраля. /ТАСС
Компания уже отобрала 12 общественно-полезных инициатив в рамках конкурса "Мир новых возможностей", реализация которых начнется с 1 марта
Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОЯРСК, 9 февраля. /ТАСС/. ГМК "Норильский никель" вложит 8,4 млн рублей в реализацию социальных проектов на Таймыре, сообщили ТАСС в администрации Таймыра.

"Отобрано 12 общественно-полезных инициатив, которые получат от "Норильского никеля" более 8,4 млн рублей", - заявили в администрации. Проекты были выбраны в рамках конкурса "Мир новых возможностей", проводимого ГМК "Норильский никель".

В частности, в городе Дудинка будет создан экологический отряд старшеклассников "Зеленый патруль". "Летом этого года 40 школьников в возрасте с 14 до 17 лет займутся уборкой мусора на городских улицах", - рассказала ТАСС куратор проекта Ольга Тищенко.

Таймырский краеведческий музей также получит поддержку компании в виде гранта в 2,8 млн рублей. "Фасад музея получит новое оформление, жителей города ждут увлекательные театрализованные экскурсии, территория рядом с музеем также будет благоустроена", - сообщила ТАСС главный хранитель музея Ирина Скатова.

В Хатанге создадут детскую телешколу и военно-патриотический клуб для подростков, в поселках Полигай и Потапово организуют обучение языкам коренных народов Севера - долганскому и энецкому.

Проекты конкурса благотворительной программы "Мир новых возможностей" будут реализовываться с 1 марта 2017 года по 1 марта 2018 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Электробус российского производства вышел на маршрут в Москве
12
"Автомобилем года" на международном автосалоне в Детройте стал Chevrolet Bolt
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Великая полынья под охраной: в Арктике создается крупнейший природный заказник
Рожайте дома: сможет ли Трамп побороть родильный туризм в США
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: в США обнародовали письмо на имя Барака Обамы от организатора терактов 11 сентября
2
СМИ: Украина закупает российские двигатели для БТР через зарубежных посредников
3
Федор Конюхов и Иван Меняйло побили абсолютный мировой рекорд на тепловом аэростате
4
Немецкая версия Charlie Hebdo поместила на обложку Меркель с отрубленной головой в руках
5
Эксперт на суде подтвердил прием Поветкиным мельдония до запрета WADA
6
СМИ: на стройплощадке АЭС "Фламанвиль" во Франции произошел взрыв
7
Банк "Пересвет" требует в суде 10,6 млрд рублей у Альфа-банка
Темы дня
Реклама