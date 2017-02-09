Глава ВТБ 24 ожидает роста экономики РФ в 2017 г. на уровне 1,7-2%

БЕЛОКУРИХА, 9 февраля. /Корр. ТАСС Ксения Шубина/. Президент - председатель правления ВТБ 24 Михаил Задорнов ожидает роста экономики РФ в 2017 г. на уровне 1,7-2%. Такой прогноз он озвучил в рамках рабочей поездки в Алтайский край.

"Мы ждем, что экономика будет расти в этом году и рост будет несколько выше ожиданий. Я думаю, что он будет где-то от 1,7% до 2%. Рост связан с тем, что будет некоторый отскок от этой ситуации - по достаточно жесткому подавлению инфляции и достаточно низкого платежного спроса прошлого года", - сказал Задорнов.

Согласно официальному прогнозу Минэкономразвития РФ на 2017 г., рост ВВП составит 0,6%. Глава МЭР ранее заявлял, что рост в 2017 г. будет гораздо сильнее, чем эта цифра. По его мнению, во втором полугодии рост превысит 2%, и это означает, что в первом полугодии 2017 г. рост ВВП будет выше 1%. Глава Минфина РФ Антон Силуанов также считает, что рост российского ВВП в 2017 г. может в два раза превысить официальный прогноз в 0,6%. По его оценкам, эта цифра может составить 1-1,2%.

Также, по словам Задорнова, в этом году прогнозируется снижение инфляции. Если бы правительство и Центробанк не начали скупку валюты, то был бы уверен, что она будет не выше 4%, отметил он.

"При новом механизме мы в этом году инфляцию должны в 4,5% уложить. Особенно потому, что мы сейчас видим, что индексация тарифов железнодорожных, газа, ЖКХ пошла в этом году по инфляции в минус, за исключением отдельных моментов", - резюмировал президент - председатель правления ВТБ 24.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании по проекту комплексного плана действий правительства на 2017-2025 гг. заявил, что достичь уровня инфляции в России в 2017 г. в 4% вполне реально. Премьер-министр подчеркнул, что инфляция по итогам 2016 г. оказалась минимальной за всю новейшую историю России и составила 5,4%.

Ключевой задачей Банка России в рамках политики инфляционного таргетирования является достижение инфляции в 4% к концу 2017 г. ЦБ РФ в основном макроэкономическом сценарии денежно-кредитной политики называет эту цель достижимой.