Апелляция "Транснефти" в рамках суда с "Роснефтью" будет рассмотрена 14 марта

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Апелляционная жалоба "Транснефти" в рамках разбирательства с "Роснефтью" об условиях транспортировки нефти и обеспечительных мерах будет рассмотрена на судебном заседании 14 марта, говорится в материалах суда.

Жалоба была подана 28 января. Как сообщал ТАСС официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин, апелляция касается обеспечительных мер по иску "Роснефти". Арбитражный суд города Москвы 18 января оставил в силе обеспечительные меры по делу "Транснефти", которыми компании запрещено отказывать "Роснефти" в транспортировке нефти в 2017 году.

Демин отмечал, что, несмотря на отсутствие договора на транспортировку нефти и нефтепродуктов как с "Роснефтью", так и с "Башнефтью", компания не прекращала их прокачку, поэтому введение обеспечительных мер не требуется.

Между компаниями возникли разногласия о целесообразности разработки методики учета технологических потерь нефти в трубопроводах по фактическому уровню и разработки порядка компенсации грузоотправителям нефти.

Суд Москвы принял к рассмотрению иск "Роснефти" к "Транснефти", поданный 24 января в рамках разбирательства об условиях транспортировки нефти. Заседание по делу состоится 3 марта.

В конце декабря 2016 г. Арбитражный суд Москвы запретил "Транснефти" прекращать транспортировку нефти "Роснефти" с 1 января 2017 г. Такое решение было принято в качестве обеспечительной меры по заявлению "Роснефти".

В качестве встречного обеспечения "Роснефть" гарантировала оплату оказанных услуг "по цене, установленной условиями незаключенного договора N0017016 об оказании услуг по транспортировке нефти на 2017 г. с протоколом разногласий, в отношении которой отсутствуют разногласия между сторонами".

Позднее аналогичный иск к "Транснефти" подала "Башнефть", основным акционером которой "Роснефть" стала в 2016 г.