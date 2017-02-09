Total может отказаться от инвестиций в $2 млрд в Иране в случае новых санкций

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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Французская нефтегазовая компания Total готова принять окончательное решение об инвестировании $2 млрд в разработку 11-й фазы крупнейшего в мире газового месторождения Южный Парс в Иране к лету 2017 года. Но в случае введения санкций против страны со стороны США откажется делать это, сообщает Reuters со ссылкой на главу компании Патрика Пуянне.
"Если соблюдается договор по ядерному соглашению с Ираном, то мы заключим контракт на газовый проект, если санкции будут возобновлены, то мы не сможем работать с Ираном", - заявил Пуянне.
Новый президент США Дональд Трамп заявил, что ядерное соглашение с Ираном, которое завершило дипломатическое противостояние между Ираном и шестью мировыми державами и открыло путь для западных инвестиций, является "худшей сделкой". Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал заново рассмотреть соглашение.
В ноябре Иранская национальная нефтяная компания и франко-китайско-иранский консорциум подписали соглашение о разработке 11-го участка крупнейшего газового месторождения Южный Парс. Сумма инвестиций в реализацию проекта составит $4,8 млрд. Заключение контракта было намечено на начало 2017 года.
В состав международного консорциума входят три нефтяные компании: французская Total (ее доля составляет 50,1%), китайская CNPC (30%) и иранская Petropars (19,9%). Как ожидается, добыча первого газа на 11-м участке Южного Парса начнется в 2020 году.
Южный Парс - крупнейшее в мире месторождение газа. Его запасы оцениваются в 13,8 трлн кубометров. Иран с конца прошлого века ведет поэтапное освоение этого месторождения, разделив всю его площадь на 28 участков (фаз).
В начале января Иранская национальная нефтяная компания обнародовала список из 29 иностранных компаний, которые прошли отбор для участия в тендерах на разработку месторождений в Иране. В это список вошли российские "Газпром" и "Лукойл", французская корпорация Total, англо- голландская Shell, итальянская Eni, китайская CNPC, малайзийская Petronas и другие.
16 января 2016 года ООН, США и ЕС сняли экономические и финансовые ограничения в отношении Ирана, введенные в связи с иранской ядерной программой. Отмена санкций стала возможной после того, как МАГАТЭ подтвердило выполнение Тегераном обязательств, взятых в соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий по иранской ядерной программе.