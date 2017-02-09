НСПК и Visa подпишут кобейджинговое соглашение во II квартале

ПАНСИОНАТ БОР /Московская область/, 9 февраля. /ТАСС/. Национальная система платежных карт (НСПК) и Visa подпишут кобейджинговое соглашение во втором квартале 2017 года, сообщила журналистам заместитель председателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова.

"Подписание соглашения (НСПК и Visa) в плановом режиме, ожидается во втором квартале этого года", - сказала Скоробогатова.

Ранее НСПК заключила кобейджинговые соглашения с Mastercard, японской платежной системой JCB, American Express и Union Pay.

Проект по созданию собственной платежной системы, призванной обеспечить безопасность финансовой системы РФ, а российских граждан - удобным и надежным инструментом для осуществления платежей, реализуется с середины 2014 года. Необходимость в национальной платежной системе возникла после того, как международные системы Visa и Mastercard прекратили обслуживание карт нескольких российских банков, попавших под западные санкции. После этого был принят закон о Национальной системе платежных карт (НСПК), который обязывает международные платежные системы перевести свой процессинг на территорию России.

В июле 2014 года была создана НСПК - оператор национальной платежной системы "Мир". С апреля 2015 года НСПК начала работать в РФ. 100% акций АО "НСПК" принадлежат Банку России.