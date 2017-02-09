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ВАШИНГТОН, 9 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. МВФ пока не видит признаков приближения "валютных войн". Официальный представитель Фонда Джерри Райс заверил в этом журналистов на сегодняшнем регулярном брифинге.
"Я не усматриваю подтверждений, принятых твердых политических решений, которые бы свидетельствовали о том, что мы движемся к "валютным войнам", - сказал чиновник.
"Думаю, делать подобный вывод было бы преждевременно", - добавил он.