ВАШИНГТОН, 9 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. МВФ пока не видит признаков приближения "валютных войн". Официальный представитель Фонда Джерри Райс заверил в этом журналистов на сегодняшнем регулярном брифинге.

"Я не усматриваю подтверждений, принятых твердых политических решений, которые бы свидетельствовали о том, что мы движемся к "валютным войнам", - сказал чиновник.

"Думаю, делать подобный вывод было бы преждевременно", - добавил он.