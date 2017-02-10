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Банк Мексики поднял ключевую ставку до максимума с 2009 года

Экономика и бизнес
10 февраля, 4:00 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк
Ключевая ставка достигла уровня 6,25%
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МЕХИКО, 10 февраля. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Банк Мексики поднял в четверг ключевую ставку на 50 базисных пунктов до уровня в 6,25%. В последний раз она находилась на этой отметке во время финансового кризиса 2009 года. Таким образом регулятор рассчитывает сдержать инфляционное давление, вызванное обесцениванием национальной валюты и значительным повышением цен на бензин с начала года.

"В обстановке неопределенности, с которой продолжает сталкиваться национальная экономика, особенно важно, чтобы власти укрепили макроэкономическую основу страны, консолидировали государственные финансы и изменяли позицию по монетарной политике в нужном ритме", - отмечается в заявлении регулятора. В 2016 году Банк Мексики повышал ставку пять раз.

За 2016 год девальвация мексиканской валюты составила около 20%. По мнению министра финансов и государственного кредита Хосе Антонио Меаде, снижение курса национальной валюты отражает пессимистичные настроения инвесторов, вызванные неопределенностью в отношениях с США.

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