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"Ъ": Airbnb ликвидировал подразделение в РФ для упрощения операционной структуры

Экономика и бизнес
11 апреля, 5:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, апреля. /ТАСС
Отмечается, что компания не стала сокращать персонал
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© REUTERS/Dado Ruvic

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Интернет-сервис краткосрочной аренды частного жилья Airbnb 29 марта ликвидировал свою дочернюю компанию ООО "Эйрбиэнби Раша" для упрощения операционной структуры, на работу сервиса в России решение не повлияло. Об этом во вторник пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные сервиса Kartoteka.ru, подтвержденные представителем компании Екатериной Кукуреко.

"Коллеги упрощали операционную структуру и решили, что проводить операции нам проще через Берлин, Дублин и Лондон. Поэтому не было смысла держать открытым российское ООО", - рассказала она изданию, подчеркнув, что компания не сокращала персонал, а, напротив, наняла в этом году еще нескольких специалистов для продвижения сервиса в России.

Созданная в 2008 году компания, предлагающая арендовать жилье в более чем 190 странах, входила в число самых дорогих стартапов в мире: в 2014 году ее стоимость оценивалась примерно в $10 млрд. Как сообщает "Коммерсантъ", посещаемость сайта сервиса в марте 2017 года составила 3,85 млн пользователей.

По данным Kartoteka.ru, российская "дочка" компании ООО "Эйрбиэнби Раша" была зарегистрирована в феврале 2012 года, точная дата ликвидации по решению учредителей - 29 марта.

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