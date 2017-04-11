В России могут легализовать операции с биткоинами в 2018 году

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Власти России рассматривают возможность легализовать в 2018 году операции с биткоинами и другой криптовалютой в рамках борьбы с незаконными денежными переводами, сообщил в интервью агентству Bloomberg заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Государство должно знать каждого участника финансовой операции, - отметил он. - Если это сделка, то лицам, принимающим в ней непосредственное участие, необходимо понимать, у кого они покупают и кому они продают, как это происходит при банковских операциях".

В начале февраля зампредседателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова сообщала, что Банк России и Минфин в середине года выйдут с предложением по регулированию криптовалюты в России. При этом она отметила, что пока операции с криптовалютами в России минимальны и срочных мер со стороны регулятора не требуется.

Самой известной криптовалютой в мире является биткоин, запущенный в январе 2009 года. Однако в последнее время его положение стало ухудшаться из-за законодательных ограничений, которые наложили на его использование в ряде стран мира.

Биткоин представляет собой "виртуальные деньги" - программный онлайн-код, который не регулируется ни одной страной или банковским надзорным органом. Одной из особенностей биткоина является то, что он способен гарантировать полную анонимность человека или группы людей, совершающих с его помощью покупки.