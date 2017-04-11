Кудрин прогнозирует рост ВВП России в 2020 г. в целевом сценарии на 3,6%

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МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Центр стратегических разработок (ЦСР) прогнозирует рост экономики России в 2020 году в целевом сценарии на уровне 3,6%, в инерционном - 2%. Такой прогноз глава ЦСР, экс-министр финансов Алексей Кудрин опубликовал в своем Twitter.
Согласно данным таблицы в микроблоге Кудрина, в 2017 году рост ВВП по инерционному и целевому сценарию составит 1,7%, в 2018 г. - 1,8% и 2,7%, в 2019 г. -1,9% и 3% соответственно.
Согласно прогнозу Минэкономразвития, рост экономики России в 2017 году составит 2%, в 2018-2020 годах - по 1,5%. Самый консервативный прогноз по росту ВВП у Банка России - 1-1,5% в 2017-2018 гг., 1,5-2% в 2019 г.