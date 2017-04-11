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Недостаток активов Татфондбанка превысил 118 млрд рублей

Экономика и бизнес
11 апреля, 10:27 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 11, апреля. /ТАСС
На дату отзыва у банка лицензии объем активов составил 71,3 млрд рублей, обязательств - 189,7 млрд рублей
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КАЗАНЬ, 11 апреля. /ТАСС/. Недостаток активов Татфондбанка для покрытия обязательств перед кредиторами составил 118,3 млрд рублей. Об этом сообщил представитель Банка России в ходе рассмотрения дела о банкротстве кредитной организации, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"На дату отзыва у Татфондбанка лицензии, согласно обследованию и инвентаризации имущества и активов временной администрацией, объем активов составил 71,3 млрд рублей, обязательств - 189,7 млрд рублей. Таким образом, недостаток активов составил 118,3 млрд рублей", - сказал представитель ЦБ.

Он добавил, что регулятор согласился с оценкой временной администрации Татфондбанка, что и стало основанием для подачи иска о несостоятельности кредитной организации. Иск был зарегистрирован 16 марта 2016 года.

Как сообщал ТАСС, Банк России отозвал с 3 марта 2017 года лицензии на осуществление банковских операций у казанских Татфондбанка, Интехбанка и Анкор банка. Согласно данным отчетности, по величине активов Татфондбанк на 1 февраля 2017 г. занимал 42-е место в банковской системе РФ; Интехбанк занимает 138-е место, Анкор банк - 231-е. Все три банка являются участниками системы страхования вкладов. 5 апреля регулятор отозвал лицензию у еще одной местной кредитной организации - Татагропромбанк (400-е место по величине активов в стране на 1 марта 2017 года).

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