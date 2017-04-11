Недостаток активов Татфондбанка превысил 118 млрд рублей

Мутко: волонтерская программа к ЧМ-2018 стала самой крупной в историиСпорт 11 апреля, 10:50
ОАК в мае откроет в Шанхае предприятие по сборке российско-китайского самолетаТранспорт 11 апреля, 10:42
Ковалев надеется, что Уорд покажет себя мужиком и не сорвет бой под предлогом травмыСпорт 11 апреля, 10:38
Фигурист Ягудин своим главным Залом славы считает семьюСпорт 11 апреля, 10:27
Александр Егоров назначен главным арбитром матча "Спартак" - "Зенит"Спорт 11 апреля, 10:21
СМИ: авиакомпания "Россия" в I квартале перевезла 2 млн пассажировТранспорт 11 апреля, 10:11
Плющенко: Мишин давно заслужил право находиться в Зале славы фигурного катанияСпорт 11 апреля, 10:06
На станции Зима: как вспоминают Евтушенко жители его родного городаВ стране 11 апреля, 10:00
Названы лауреаты X Международной литературной премии "Югра"Новости партнеров 11 апреля, 9:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КАЗАНЬ, 11 апреля. /ТАСС/. Недостаток активов Татфондбанка для покрытия обязательств перед кредиторами составил 118,3 млрд рублей. Об этом сообщил представитель Банка России в ходе рассмотрения дела о банкротстве кредитной организации, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
"На дату отзыва у Татфондбанка лицензии, согласно обследованию и инвентаризации имущества и активов временной администрацией, объем активов составил 71,3 млрд рублей, обязательств - 189,7 млрд рублей. Таким образом, недостаток активов составил 118,3 млрд рублей", - сказал представитель ЦБ.
Он добавил, что регулятор согласился с оценкой временной администрации Татфондбанка, что и стало основанием для подачи иска о несостоятельности кредитной организации. Иск был зарегистрирован 16 марта 2016 года.
Как сообщал ТАСС, Банк России отозвал с 3 марта 2017 года лицензии на осуществление банковских операций у казанских Татфондбанка, Интехбанка и Анкор банка. Согласно данным отчетности, по величине активов Татфондбанк на 1 февраля 2017 г. занимал 42-е место в банковской системе РФ; Интехбанк занимает 138-е место, Анкор банк - 231-е. Все три банка являются участниками системы страхования вкладов. 5 апреля регулятор отозвал лицензию у еще одной местной кредитной организации - Татагропромбанк (400-е место по величине активов в стране на 1 марта 2017 года).