Суд подтвердил блокировку сайта и приложения сервиса Uber по всей Аргентине

БУЭНОС-АЙРЕС, 12 апреля. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Апелляционный суд аргентинской столицы подтвердил постановление о блокировке сайта и приложения онлайн-сервиса частных пассажирских автоперевозок Uber на территории всей Аргентины. Об этом сообщилинформационный портал Совета судей Буэнос-Айреса.

"Учитывая сложившуюся ситуацию, постановляем подтвердить превентивную блокировку на всей территории Аргентинской Республики", - говорится в решении суда. В документе отмечается, что суд принимал во внимание тот факт, что предыдущие "меры, направленные на прекращение деятельности, являющейся объектом расследования", не принесли результатов.

Решение о блокировке сайта и приложения Uber в январе этого года приняла член одного из судов аргентинской столицы Мария Фернанда Ботана. Одобрение запрета Апелляционным судом был обязательным условием для того, чтобы он вступил в силу. Теперь постановление должно быть доведено до сведения Национального управления по коммуникациям, которое в свою очередь должно передать распоряжение интернет-провайдерам. В настоящее время приложение и сайт сервиса продолжают работать.

Uber начал принимать заказы в Буэнос-Айресе в апреле 2016 года. В этом же месяце суд аргентинской столицы принял к рассмотрению иск от профсоюзов таксистов и обязал правительство города приостановить работу сервиса до вынесения окончательного решения по этому делу. Компания отказалась подчиниться постановлению.

В январе прокурор Мартин Лапад попросил суд выдать ордер на арест двух руководителей аргентинского отделения Uber в связи с тем, что они нарушают постановление о блокировке сервиса, а также занимаются коммерческой деятельностью в общественных местах без разрешения. Суд не удовлетворил этот запрос.

Uber - онлайн-сервис автомобильных перевозок, позволяющий пользователям через приложение на мобильном телефоне воспользоваться услугами водителей частных автомобилей. Компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско была основана в 2009 году. Сейчас Uber действует более чем в 450 городах мира.