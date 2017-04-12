Глава АИЖК: программа "Жилье для российской семьи" не сработала

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Программа "Жилье для российской семьи", срок реализации которой завершается в 2017 году, не сработала. Об этом заявил гендиректор Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) Александр Плутник на заседании общественного совета при Минстрое России.

"Программа "Жилье для российской семьи" не сработала, если мы назовем вещи своими именами, по разным причинам. Она была лишена всяческого финансирования. И в силу разных причин, тех участков, которые туда попали. Действительно, нам необходимо вернуться к ней, посмотреть, чем ее заменить, чтобы оказывать реальную поддержку строителям и гражданам", - сказал Плутник.

В 2016 году министр строительства и ЖКХ Михаил Мень в качестве основной проблемы реализации программы "Жилье для российской семьи" в субъектах назвал недостаток земельных участков под строительство, обеспеченных необходимой инфраструктурой.

Программа "Жилье для российской семьи" реализуется в рамках государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услуги граждан РФ" с 2014 года. Цель программы - повышение доступности жилья, увеличение объемов строительства и поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Стоимость квартиры в рамках программы не должна превышать 80% от средней рыночной стоимости на аналогичное жилье и при этом не превышать 35 тыс. рублей за квадратный метр.

В рамках программы до 1 июля 2017 года в России должно быть построено не менее 25 млн кв. м жилья экономкласса.