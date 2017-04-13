Медведев призвал быть максимально аккуратными в оценках макроэкономической ситуации

ГОРКИ, 13 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал правительство быть максимально аккуратным в оценках макроэкономической ситуации. В начале заседания кабмина он напомнил, что правительство рассматривает сценарные условия макроэкономического развития РФ до 2020 года.

"Это набор гипотез, предположений по поводу того, как будет вести себя мировая и российская экономика. На их основе нам затем предстоит принимать бюджетные решения. Поэтому мы должны быть в этом смысле максимально аккуратными и реалистичными в своих оценках", - сказал Медведев.

Как отметил премьер, несмотря на то, что общая экономическая ситуация лучше, чем в прошлом году, "эйфории, конечно, никакой быть не должно, факторов неопределенности по-прежнему много, сохраняется геополитическая напряженность". "Режим санкций в отношении российских компаний никто не отменял. Доступ к рынкам капитала и технологий по-прежнему для нас ограничен. Кроме того, крупнейшие экономики мира уже исчерпывают возможности по росту, сохраняется и дисбаланс на рынке углеводородов, цены на нефть пока остаются на сравнительно невысоких уровнях", - констатировал глава правительства.

Вместе с тем он отметил, что сегодня уже есть возможности для восстановления инвестиционного спроса, для развития машиностроения, строительства и других секторов. "Показатель валового внутреннего продукта вернется к росту. На этот год, по предположению Минэкономразвития, этот рост оценивается в два процента. Напомню о поставленной президентом задачи выйти не позднее 2019-2020 годов на темпы роста выше средне мировых. Показатели инвестиций в основной капитал и производительности труда также должны соответствовать этой задаче", - заявил Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что действия кабмина будут ориентированы на то, чтобы стимулировать развитие приоритетных отраслей, улучшать общий инвестиционный климат, совершенствовать механизмы поддержки реального сектора. "И конечно, мы продолжим поддерживать граждан нашей страны, реализовывать меры, предусмотренные Майскими указами, в том числе, по повышению оплаты труда отдельных категорий бюджетников", - добавил глава кабмина.

Медведев также напомнил, что рост тарифов на услуги естественных монополий, который сегодня также обсуждается на заседании правительства, должен придерживаться рамках целевой инфляции. "По тарифам мы ранее договаривались придерживаться целевой инфляции, но отдельные позиции по конкретным секторам мы можем обсудить более подробно", - резюмировал премьер.

Премьер-министр РФ оценивает рост ВВП в 2017 году в 2%. "На сегодня мы уже видим возможности для восстановления инвестиционного спроса, развития машиностроения, строительства и других секторов экономики. Показатель валового внутреннего продукта вернется к росту. На этот год, по предположениям Минэкономразвития, этот рост оценивается в два процента", - сказал Медведев.

Он напомнил о поставленной президентом задаче выйти не позднее 2019-2020 годов на темпы роста экономики выше средне мировых.