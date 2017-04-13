Аксенов: угрозы ГПУ зарубежным участникам форума в Ялте не будут иметь последствий

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Заявления со стороны Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ), пригрозившей иностранцам юридической ответственностью за посещение Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ), не будут иметь никаких последствий. Такое мнение выразил глава Крыма Сергей Аксенов в ходе телемоста, организованного ТАСС.

"Подобная тактика со стороны Украины и попытки запугать иностранных участников Ялтинского форума, на мой взгляд, успехов не имеет. Я уверен, что никаких последствий эти угрозы для иностранных представителей иметь не будет", - сказал Аксенов.

Он добавил, что позиция иностранных участников форума в отношении российского Крыма "честная, понятная, прозрачная и дружественная", как и к Российской Федерации.

11 апреля ГПУ пригрозила юридической ответственностью иностранцам, которые намереваются приехать на ЯМЭФ. Как пояснили в пресс-службе ведомства, участие в мероприятии официальных иностранных представителей "может рассматриваться как признание последними изменения статуса Автономной республики Крым и города Севастополя".

В тот же день посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко направила письмо лидеру Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) Полу Наттоллу, в котором выразила протест в связи с посещением ее членами территории Крыма. По ее словам, представители UKIP пренебрегли официальной позицией Великобритании, которая твердо стоит на защите суверенитета и территориальной целостности Украины. В диппредставительстве напомнили, что посещение Крыма иностранными гражданами возможно только по специальному разрешению Государственной миграционной службы Украины.

Власти полуострова 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией, "за" проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно.18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

III Ялтинский международный экономический форум пройдет 20-22 апреля, его участниками станут не менее 1,5 тыс. человек из 40 стран. Стратегическим информационным партнером форума является информационное агентство ТАСС.