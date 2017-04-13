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Минпромторг предлагает упростить производителям качественных товаров доступ к господдержке

Экономика и бизнес
13 апреля, 14:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, апреля. /ТАСС
Отмечается, что такая мера позволит простимулировать производителей ориентироваться на повышенные стандарты качества
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МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Производители товаров со знаком качества должны получить упрощенный доступ к господдержке. Об этом сообщил статс-секретарь, замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов на пресс-конференции в ТАСС.

"Я думаю, что нам в министерстве надо будет разработать дополнительные критерии доступа к мерам поддержки государственной - упрощенного", - сказал он.

Упрощенный доступ к субсидиям предлагается предоставить предприятиям, производящим товары со знаком качества (присваивается Роскачеством по результатам проверок) и предприятиям, получившим премию правительства в области качества, пояснил Евтухов.

Такая мера позволит простимулировать производителей ориентироваться на повышенные стандарты качества.

Роскачество - национальная система мониторинга, сравнительных испытаний и подтверждения качества товаров и услуг, учреждена распоряжением правительства РФ 30 апреля 2015 года. Целью Роскачества является повышение потребительской осведомленности и информирование населения о качестве товаров на отечественном рынке, а также продвижение российских товаров высокого качества на внутренний и внешние рынки.

Роскачество проводит регулярные исследования товаров народного потребления. Также Роскачество, в соответствии с постановлением правительства России, является оператором государственного Знака качества, выдаваемого лучшим отечественным товарам на основании результатов проведенных исследований.

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Персоны
Евтухов, Виктор Леонидович
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