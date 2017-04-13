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Участие в Ялтинском форуме подтвердили представители 50 стран

Экономика и бизнес
13 апреля, 14:01 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Сергей Павлив
Вице-премьер правительства Крыма отметил, что форум проводится в единственной в России свободной экономической зоне
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Участие в Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ) подтвердили представители из 50 стран. Об этом сообщил вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов в ходе телемоста, организованного ТАСС.

"Это актуальные последние данные на сегодня. Мы рассчитываем, что количество участников будет около 200 человек из зарубежных стран", - сказал он.

По словам Мурадова, уникальность форума состоит в том, что он проводится в единственной в России свободной экономической зоне. "Это очень важно для иностранных гостей и инвесторов, которые оценивают как важный элемент создание в нашем государстве свободной экономической зоны. Это очень привлекательный фактор", - добавил Мурадов.

Ранее 13 апреля свое участие в ЯМЭФ подтвердила делегация из Италии. В ее состав войдут политики, парламентарии и предприниматели как из регионального совета Венето, так и из других итальянских областей, в том числе Ломбардии, а также депутаты национального парламента, вице-секретарь партии "Лига Севера". Как ожидается, на форуме они представят проекты по медицине и туризму.

Также сообщалось, что в ходе ЯМЭФ планируется заключить контракты на сумму более 100 млрд рублей. 

III Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) пройдет 20-22 апреля, его участниками станут не менее 1,5 тыс. человек. Стратегическим информационным партнером форума является информационное агентство ТАСС.

В 2016 году в рамках форума было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд рублей. Годом ранее на ЯМЭФ был разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций.

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