Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.04:
$ 56.6
€ 60.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минфин к середине лета представит в правительство доклад по регулированию биткоинов

Экономика и бизнес
13 апреля, 16:12 дата обновления: 13 апреля, 16:33 UTC+3
Замминистра финансов Алексей Моисеев отметил, что документ направлен на борьбу с отмыванием капиталов и на защиту прав потребителей финансовых продуктов
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Минфин РФ к середине лета представит в правительство доклад по регулированию биткоинов, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Пока готовится доклад в правительство. Наши предложения будут регулировать биткоины как финансовый продукт с точки зрения, в первую очередь, борьбы с отмыванием капиталов, во вторую очередь - защиты прав потребителей финансовых продуктов. То есть точно так же, как регулируются другие сложные финансовые продукты. Поручено Минфину по согласованию с целым рядом других ведомств представить доклад в правительство где-то к середине лета", - сказал он.

В феврале 2017 года заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова заявляла, что ЦБ и Минфин в середине года выйдут с предложением по регулированию криптовалюты в РФ. По ее словам, пока в России операции с криптовалютами минимальны, и срочных мер со стороны регулятора не требуется.

Зампред ЦБ также отмечала, что криптовалюта должна быть национальной, только в электронном виде, чтобы граждане имели все гарантии государства по такого вида операциям.

Самой известной криптовалютой в мире является биткоин, запущенный в январе 2009 года. Однако в последнее время его положение стало ухудшаться из-за законодательных ограничений, которые наложили на ее использование в ряде стран мира.

Биткоин представляет собой "виртуальные деньги" - программный онлайн-код, который не регулируется ни одной страной или банковским надзорным органом. Одной из особенностей биткоина является то, что он способен гарантировать полную анонимность человека или группы людей, совершающих с его помощью покупки.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Моисеев, Алексей Владимирович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Как стать космонавтом: требования, подготовка, перспективы
Хищные птицы армии
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
7
В ходе четвертой волны сноса самостроя в Москве демонтировано уже семь объектов
8
Электробус российского производства вышел на маршрут в Москве
Проект "1917"
"Красные похороны": как миллион петроградцев прощался с жертвами Февраля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украинский космонавт Каденюк выступил против переноса Дня космонавтики на другую дату
2
Сирия сообщила о гибели сотен людей из-за удара коалиции по химскладу ИГ
3
Мировая реакция на вето России на резолюцию СБ ООН
4
Минобороны РФ не подтверждает сообщения об ударе коалиции в районе Дейр-эз-Зора
5
Песков считает обоснованной жесткую риторику зампостпреда РФ при ООН
6
Исполнитель главной роли в "Обитаемом острове" выжил после падения из окна в Москве
7
Генштаб ВС РФ рассказал, как ПРО США может перехватывать российские ракеты
Темы дня
Загрузка...
Реклама