Минфин к середине лета представит в правительство доклад по регулированию биткоинов

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МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Минфин РФ к середине лета представит в правительство доклад по регулированию биткоинов, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
"Пока готовится доклад в правительство. Наши предложения будут регулировать биткоины как финансовый продукт с точки зрения, в первую очередь, борьбы с отмыванием капиталов, во вторую очередь - защиты прав потребителей финансовых продуктов. То есть точно так же, как регулируются другие сложные финансовые продукты. Поручено Минфину по согласованию с целым рядом других ведомств представить доклад в правительство где-то к середине лета", - сказал он.
В феврале 2017 года заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова заявляла, что ЦБ и Минфин в середине года выйдут с предложением по регулированию криптовалюты в РФ. По ее словам, пока в России операции с криптовалютами минимальны, и срочных мер со стороны регулятора не требуется.
Зампред ЦБ также отмечала, что криптовалюта должна быть национальной, только в электронном виде, чтобы граждане имели все гарантии государства по такого вида операциям.
Самой известной криптовалютой в мире является биткоин, запущенный в январе 2009 года. Однако в последнее время его положение стало ухудшаться из-за законодательных ограничений, которые наложили на ее использование в ряде стран мира.
Биткоин представляет собой "виртуальные деньги" - программный онлайн-код, который не регулируется ни одной страной или банковским надзорным органом. Одной из особенностей биткоина является то, что он способен гарантировать полную анонимность человека или группы людей, совершающих с его помощью покупки.