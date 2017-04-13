Внешний долг России вырос с начала 2017 года на 3,1%

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Внешний долг России вырос с начала года на 3,1% и составил на 1 апреля $529,7 млрд, говорится в сообщении ЦБ РФ.

"Рост накопленной внешней задолженности наблюдался по всем секторам экономики и был в значительной мере обусловлен переоценкой долговых обязательств, номинированных в национальной валюте, в условиях укрепления российского рубля", - отмечается в сообщении регулятора.

Кроме того, первый квартал 2017 года характеризовался увеличением долговых обязательств органов государственного управления и прочих секторов в результате операций с нерезидентами. При этом секторальная структура внешнего долга РФ не претерпела существенных изменений.