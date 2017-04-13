Комитет Госдумы одобрил переход пенсионеров на платежные карты "Мир" до 1 июля 2020 г.

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил поправки к проекту закона о поэтапном переходе бюджетников и пенсионеров на обслуживание с помощью национальной платежной системы "Мир", а также рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект во втором чтении. Согласно предложенным изменениям, последними на платежные карты "Мир" перейдут пенсионеры - до 1 июля 2020 года.

По словам председателя думского комитета Анатолия Аксакова, всего к законопроекту поступило 11 поправок, однако содержательные изменения есть только в одной. "Поправка содержательная, она расставляет акценты по датам реализации этого законопроекта. Устанавливает, что крайний срок для перехода пенсионеров на платежные карты "Мир" - 1 июля 2020 года. Для остальных работников бюджетной сферы, военнослужащих, госслужащих и т. д., переход на эту карту будет осуществляться до 1 июля 2018 года. Сам переход и для пенсионеров, и для других категорий начинается с 1 июля 2017 года", - рассказал Аксаков.

В том числе депутаты поддержали положение, согласно которому выдача и обслуживание карт "Мир" для пенсионеров осуществляются бесплатно.

Кроме того, переход на карты "Мир" становится необязательным для получения гражданами налоговых вычетов по НДФЛ, выплат на банковские счета, не предусматривающие по ним операций с использованием платежных карт и выплат в наличной форме, в том числе через почтовые отделения.

Также требование об обязательном переходе на карты "Мир" не распространяется на получение единовременных выплат или выплат, осуществляемых реже одного раза в год.

Одобренные изменения устанавливают, что доля ЦБ в Национальной системе платежных карт (НСПК, оператор платежной системы "Мир") должна составлять 50% плюс одна акция, при этом доля любого другого участника акционерного общества не сможет превышать более 5%.

Госдума планирует рассмотреть законопроект во втором чтении 19 апреля.

Суть законопроекта

Предыдущая версия законопроекта предусматривала переход всех бюджетников и пенсионеров на платежные карты "Мир" до 1 июля 2018 года. Таким образом, с этой даты банки должны были проводить выплаты сотрудникам госпредприятий и лицам, получающим социальную помощь из федерального бюджета или государственных внебюджетных фондов, только с помощью национальной платежной системы "Мир".

Однако одномоментный переход всех бюджетников на карты "Мир" был подвергнут критике, а заместитель председателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова назвала поэтапный переход "рациональным и правильным". Она подчеркивала, что процесс перехода нужно сделать достаточно гибким и вместе с тем достаточно быстрым, но без ущерба для граждан.

Законопроект обязывает банки до 1 июля 2017 года обеспечить прием национальных платежных инструментов во всех своих устройствах, предназначенных для расчетов с использованием платежных карт, включая банкоматы. То есть с этой даты при обращении бюджетников за открытием нового счета, предусматривающего использование платежных карт для получения денежных выплат, банки должны будут выдавать карты "Мир".

Эти нормы не будут распространяться на бюджетников, постоянно проживающих за пределами России. Кроме того, переход на платежные карты "Мир" не предусмотрен для сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений и постоянных представительств РФ при международных организациях.

Также требования законопроекта не коснутся предпринимателей, чья выручка не превышает 40 млн рублей в год. От обязанности обеспечивать возможность оплаты товаров или услуг при картами "Мир" освобождаются и продавцы, торгующие в местности, где нет доступа к интернету или сотовой связи.