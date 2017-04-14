Киргизия предлагает улучшить условия для ведения бизнеса в рамках ЕврАзЭС

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БИШКЕК, 14 апреля. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Киргизия выступает с инициативой улучшения условий для ведения бизнеса в рамках Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС). Об этом заявил во время начала заседания Высшего Евразийского экономического совета глава киргизского государства Алмазбек Атамбаев.
"Киргизстан в этом году председательствует в органах ЕврАзЭС, благодарю глав всех государств за оказанное нам в этом содействие. Мы предлагаем создать наилучшие условия для ведения бизнеса в рамках ЕврАзЭС", - сказал Атамбаев.
По его словам, в ходе заседания участники рассмотрят "широкий круг вопросов". "Надеюсь, мы будем оперативно, плодотворно и быстро работать сегодня", - подчеркнул он.
В проходящем в Бишкеке заседании Высшего Евразийского экономического совета принимают участие президенты Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии и России.