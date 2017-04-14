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Бинбанк подтвердил участие в bail-in банка "Пересвет"

Экономика и бизнес
14 апреля, 12:05 дата обновления: 14 апреля, 12:13 UTC+3
Ранее о решении одобрить приобретение облигаций кредитной организации сообщила компания "Интер РАО"
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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Бинбанк принял решение конвертировать принадлежащие ему облигации проблемного банка "Пересвет" в капитал кредитной организации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации.

"Мы подтверждаем свое согласие на участие в bail-in", - сказал собеседник агентства.

Ранее о решении одобрить приобретение облигаций кредитной организации сообщила компания "Интер РАО". Общий объем облигаций составит до 16,8 млрд рублей, в частности компания "Интер РАО" получит облигации номинальной стоимостью до 4,76 млрд руб., подконтрольные ей структуры - до 12,01 млрд руб.

Об участии в bail-in ТАСС также сообщил источник в ФК "Открытие".

Ситуация вокруг "Пересвета"

В октябре 2016 г. ЦБ РФ назначил в банке "Пересвет" временную администрацию в связи с неудовлетворением требований кредиторов по денежным обязательствам (в сроки, превышающие 7 дней с момента наступления даты их удовлетворения). Одновременно ЦБ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка.

В конце февраля ЦБ сообщил, что порядок и участники финансового оздоровления банка "Пересвет" будут определены по результатам конвертации обязательств в облигации кредитной организации. От объема проведенной конвертации будет зависеть решение о возможности санации банка и сумме средств, необходимой к предоставлению со стороны АСВ.

Банк "Пересвет" зарегистрирован 13 октября 1992 г. и исторически связан с Московской патриархией. Около 36% акций банка принадлежат религиозной организации "Финансово- хозяйственное управление Русской православной церкви (Московский патриархат)", 13% - у аффилированного с ним ООО "Содействие", 24% - у АО "Экспоцентр".

Активы банка, согласно отчетности на 1 октября 2016 г., составляли 200,3 млрд руб. Объем клиентских средств - 99,9 млрд руб., 77,4 млрд руб. из которых приходится на средства корпоративных клиентов, 22,4 млрд руб. - средства физических лиц.

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