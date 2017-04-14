Бинбанк подтвердил участие в bail-in банка "Пересвет"

Главный тренер "Зенита" Луческу заявил, что спокойно отнесется к своей отставкеСпорт 14 апреля, 13:43
Прыгунья на лыжах с трамплина Аввакумова приступит к полноценным тренировкам 17 апреляСпорт 14 апреля, 13:35
Президиум ВФП не утвердил кандидатуру Власенко в состав бюро FINAСпорт 14 апреля, 13:24
Защита экс-губернатора Челябинской области Юревича подаст жалобу на следствиеНовости Урала 14 апреля, 13:12
Скабелка: в случае ухода Фурха место вратаря ХК "Авангард", скорее всего, займет легионерСпорт 14 апреля, 13:06
Порт Роттердам в I квартале увеличил контейнерооборот на 8,8%Транспорт 14 апреля, 12:57
Защитник клуба НХЛ "Тампа" Хедман выступит за сборную Швеции на ЧМСпорт 14 апреля, 12:46
Тренер ХК "Авангард" Скабелка желает сохранить в команде Бурдасова и НикитинаСпорт 14 апреля, 12:42
Французский хоккеист Да Коста не сыграет с россиянами в субботуСпорт 14 апреля, 12:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Бинбанк принял решение конвертировать принадлежащие ему облигации проблемного банка "Пересвет" в капитал кредитной организации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации.
"Мы подтверждаем свое согласие на участие в bail-in", - сказал собеседник агентства.
Ранее о решении одобрить приобретение облигаций кредитной организации сообщила компания "Интер РАО". Общий объем облигаций составит до 16,8 млрд рублей, в частности компания "Интер РАО" получит облигации номинальной стоимостью до 4,76 млрд руб., подконтрольные ей структуры - до 12,01 млрд руб.
Об участии в bail-in ТАСС также сообщил источник в ФК "Открытие".
В октябре 2016 г. ЦБ РФ назначил в банке "Пересвет" временную администрацию в связи с неудовлетворением требований кредиторов по денежным обязательствам (в сроки, превышающие 7 дней с момента наступления даты их удовлетворения). Одновременно ЦБ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка.
В конце февраля ЦБ сообщил, что порядок и участники финансового оздоровления банка "Пересвет" будут определены по результатам конвертации обязательств в облигации кредитной организации. От объема проведенной конвертации будет зависеть решение о возможности санации банка и сумме средств, необходимой к предоставлению со стороны АСВ.
Банк "Пересвет" зарегистрирован 13 октября 1992 г. и исторически связан с Московской патриархией. Около 36% акций банка принадлежат религиозной организации "Финансово- хозяйственное управление Русской православной церкви (Московский патриархат)", 13% - у аффилированного с ним ООО "Содействие", 24% - у АО "Экспоцентр".
Активы банка, согласно отчетности на 1 октября 2016 г., составляли 200,3 млрд руб. Объем клиентских средств - 99,9 млрд руб., 77,4 млрд руб. из которых приходится на средства корпоративных клиентов, 22,4 млрд руб. - средства физических лиц.