Шувалов: соглашение о зоне свободной торговли ЕврАзЭС с Ираном дорабатывается

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БИШКЕК, 14 апреля. /ТАСС/. Решение о подписании соглашения о зоне свободной торговли ЕврАзЭС с Ираном пока не принято, документ направлен на доработку, заявил журналистам первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.
"Нет, не подписано, оно дорабатывается, потому что страны не удовлетворены ответом иранской стороны", - сказал он, отвечая на вопрос, подписано ли соглашение о ЗСТ ЕврАзЭС с Ираном, и принято ли по нему окончательное решение.
По словам Шувалова, соглашение пока не подписано в связи с тем, что ряд лидеров стран ЕврАзЭС высказали мнения о том, что не все запросы Ирана могут быть удовлетворены, и было принято решение о необходимости продолжать переговоры.
"Пока мы не видим баланса - мы видим, что Иран запрашивает больше, чем нам дает, поэтому переговоры по решению президентов будут продолжены", - пояснил первый вице-премьер.