ЦИК объявил тендер по закупке КОИБов на 414 млн рублей

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Центризбирком России объявил конкурс на поставку комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБов) нового поколения на сумму 414,4 млн рублей. Информация о тендере размещена на сайте единой информационной системы в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд.

Заказчиком выступает Федеральный центр информатизации (ФЦИ) при ЦИК России. Заявки принимаются до 2 мая.

Максимальная цена контракта на "выполнение работ по изготовлению и поставке КОИБ-2017" составляет 414,4 млн рублей.

КОИБ от 207 тыс. рублей

Член ЦИК Антон Лопатин, курирующий в комиссии вопросы технического обеспечения и, в частности, работу государственной автоматизированной системы (ГАС) "Выборы", сообщил ТАСС, что после поступления заявок на конкурс начнется аукцион.

"Начальная цена за один КОИБ - 207 тысяч рублей. На сегодняшний момент есть шесть организаций, которые теоретически высказали свои возможности по изготовлению КОИБов ", - сказал он.

ЦИК планирует осуществить закупку новых КОИБов, каждый из которых состоит из двух ящиков для голосования и принтера, в два этапа. В первом, который стартовал сегодня, будет закуплено 2 тысячи комплексов, во втором - 3 тысячи.

"ЦИК писал письмо в различные государственные органы с просьбой оказать содействие в поисках возможного производителя, потому что до сегодняшнего момента организация "Крок" (производитель прошлой модели КОИБов) являлась монополистом, цена, которую они нам предложили при первичном разговоре, была, на наш взгляд завышена", - отметил Лопатин.

Он уточнил, что в 2011 и 2012 годах ЦИК покупал КОИБы по 110 тысяч рублей.

КОИБы ждут к президентским выборам

Второй тендер на поставку КОИБов ЦИК планирует объявить в июне, сообщил Лопатин. "Когда первый конкурс проведем, поймем, по какой цене будут делать эти 2 тысячи штук. И в зависимости от того, какая цена будет определена в результате аукциона по первому этапу, будем считать те возможности, которые есть в ЦИК, просить у Минфина или у администрации (президента) о поддержке по выделению дополнительных средств на второй этап", - сказал он.

Ранее в ЦИК неоднократно подчеркивали, что КОИБы будут закупаться на сэкономленные на думской кампании более 550 млн рублей. Кроме того, в ведомстве сообщали, что власти Москвы и Московской области уже изъявили готовность купить КОИБы за региональные средства.

Сейчас в распоряжении ЦИК есть 5,8 тыс. КОИБов. Как подчеркивал зампредседателя ЦИК Николай Булаев, их число планируется удвоить.

"Основные наши цели и задачи - чтобы КОИБы были готовы к выборам президента", - подчеркнул Лопатин. Он добавил, что первые 50 КОИБов должны быть поставлены в августе. Их протестируют на региональных и муниципальных выборах 10 сентября. Вся первая партия должна быть готова до конца года.

Сейчас спрос на "электронные урны" для голосования в регионах высок, отметил член ЦИК. "На сегодняшний момент там, где выборы губернаторов будут, есть запросы кандидатов. Насколько я знаю, Саратовская область обратилась, Ярославская", - сказал он.