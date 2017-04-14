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Правительство пересмотрит минимальную цену на водку в следующий раз к 2018 г.

Экономика и бизнес
14 апреля, 14:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, апреля. /ТАСС
Министерство финансов уже направило на регистрацию в Минюст приказ об увеличении минимальной розничной цены на водку до 205 рублей
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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Российское правительство в следующий раз пересмотрит минимальную розничную цену (МРЦ) на водку к 2018 году, сообщил журналистам вице-премьер Александр Хлопонин, который курирует алкогольную отрасль.

"Была дискуссия. С одной стороны, она ставила вопросы стимулирования отрасли, с другой - сделать так, чтобы люди имели возможность потреблять качественный продукт с полки и не уходили в суррогат. После долгих обсуждений с Минфином, с Росалкогольрегулированием мы вышли на МРЦ в размере 205 рублей. Соответствующее постановление подписано. Но это не значит, что мы на этом останавливаемся. Раз в полгода будем собираться и еще раз обсуждать. В следующий раз будем корректировать к 2018 году", - рассказал Хлопонин.

Министерство финансов уже направило на регистрацию в Минюст приказ об увеличении минимальной розничной цены на водку до 205 рублей за бутылку 0,5 л с нынешних 190 рублей.

Вопрос о повышении минимальной цены на водку встал после увеличения ставки акциза на крепкие алкогольные напитки с 1 января 2017 года - с 500 рублей за 1 л спирта до 523 рублей.

Как заявлял глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина России Алексей Сазанов, министерство согласует единый алгоритм для автоматического расчета минимальной розничной цены на водку, который будет проводиться 1-2 раза в год с учетом ставки акциза и надбавок производителей.

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