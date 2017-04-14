Представитель владельцев "Ведомостей" принес извинения Фридману

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Член совета директоров газеты "Ведомости" Демьян Кудрявцев, семья которого владеет изданием, принес извинения бизнесмену Михаилу Фридману в связи с ситуацией вокруг иска бизнесмена к газете о защите чести и достоинства. Об этом Кудрявцев написал на своей странице в Facebook.

"За эти сутки выяснилось, что редакция газеты не сделала все, что было необходимо, чтобы получить комментарий Михаила Фридмана и "Альфа-групп". Тем самым часть моих вчерашних упреков Михаилу Фридману была несправедливой, и я приношу ему извинения. Но я по-прежнему считаю, что уголовное преследование журналистов по таким поводам недопустимо и не в интересах российского бизнеса и общества в целом", - написал Кудрявцев.

Бизнесмен подал иск о защите чести и достоинства к "Ведомостям" в связи с публикацией статьи "Как испанский проект Михаила Фридмана оказался замешан в деле о "русской мафии". Фридман просит признать статью не соответствующей действительности и порочащей его честь, достоинство и деловую репутацию, обязать ответчика опубликовать опровержение в печатном и электронном виде, а также удалить статью с сайта издания.

В свою очередь Кудрявцев написал в Facebook, что "ни Фридман, ни его сотрудники, насколько мне известно, не отвечали на вопросы журналистов по этому материалу, не объясняли они свою позицию и после его выхода, не просили опровержений, не искали досудебных решений".

В своем комментарии Кудрявцев отмечает: "Я надеюсь, что газета найдет разумный способ вернуться к теме и представить публике всю полноту информации и позиции всех сторон. Дальнейшие решения по этому делу целиком в компетенции менеджмента и редакции "Ведомостей", команды "Альфа-групп", и, если не будет найдено другое выхода, гражданского суда".

Михаил Фридман является председателем наблюдательного совета консорциума "Альфа-групп" и занимает 75-е место в списке богатейших людей мира, составленном журналом Forbes. Состояние Фридмана оценивается в $14,4 млрд.

Газета "Ведомости" выходит с 1999 года. Издатель - ЗАО "Бизнес Ньюс Медиа" - с 2015 года принадлежит семье Демьяна Кудрявцева.