Иранский министр: большинство членов сделки об ограничении нефтедобычи хотят ее продлить

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Большинство производителей нефти, включая Иран, поддерживают продление сделки об ограничении нефтедобычи для стран ОПЕК и вне картеля. Об этом заявил министр нефти Ирана Бижана Намдар Зангане, сообщает иранское агентство ISNA.

"Большинство стран хочет продлить решение ОПЕК (о заморозке уровня добычи - прим. ТАСС), Иран также поддерживает это решение. Если другие поддержат сделку, так же поступит и Иран", - сказал министр.

Ранее в поддержку продления соглашения высказывались такие члены ОПЕК, как Алжир, Кувейт, Нигерия. Саудовская Аравия и Россия, на долю которых приходится почти половина всей нагрузки по сокращению, более осторожны в своих прогнозах и считают, что о продлении сделки можно будет говорить не ранее мая, когда будет понятна ситуация с мировыми запасами нефти. Очередная встреча ОПЕК, на которой будет обсуждаться вопрос о пролонгации соглашения, состоится в Вене 25 мая.