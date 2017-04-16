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Иранский министр: большинство членов сделки об ограничении нефтедобычи хотят ее продлить

Экономика и бизнес
16 апреля, 14:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, апреля. /ТАСС
Ранее в поддержку продления соглашения высказывались такие члены ОПЕК, как Алжир, Кувейт, Нигерия
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МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Большинство производителей нефти, включая Иран, поддерживают продление сделки об ограничении нефтедобычи для стран ОПЕК и вне картеля. Об этом заявил министр нефти Ирана Бижана Намдар Зангане, сообщает иранское агентство ISNA.

"Большинство стран хочет продлить решение ОПЕК (о заморозке уровня добычи - прим. ТАСС), Иран также поддерживает это решение. Если другие поддержат сделку, так же поступит и Иран", - сказал министр.

Ранее в поддержку продления соглашения высказывались такие члены ОПЕК, как Алжир, Кувейт, Нигерия. Саудовская Аравия и Россия, на долю которых приходится почти половина всей нагрузки по сокращению, более осторожны в своих прогнозах и считают, что о продлении сделки можно будет говорить не ранее мая, когда будет понятна ситуация с мировыми запасами нефти. Очередная встреча ОПЕК, на которой будет обсуждаться вопрос о пролонгации соглашения, состоится в Вене 25 мая.

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