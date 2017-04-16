Москва и Эр-Рияд подтвердили выполнение ими сделки по сокращению нефтедобычи

ЭР-РИЯД, 16 апреля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и ее собеседники в Эр-Рияде - представители руководства Саудовской Аравии подтвердили факт выполнения обеими странами договоренностей по сокращению нефтедобычи. Об этом сообщил ТАСС вице-спикер СФ Ильяс Умаханов.

Ранее министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль Фалех высказывал неудовлетворение темпами сокращения добычи нефти в России. Само королевство по состоянию на март выполнило свою квоту по снижению добычи на 150%. Россия же, согласно условиям сделки, выполнит свою квоту только к концу апреля. Позднее аль Фалех более не высказывал критики в адрес России.

По словам Умаханова, тема сокращения добычи и сокращения цен на энергоносители "затрагивалась как одно из ситуативных достижений между Саудовской Аравией и РФ как крупнейших производителей углеводородов". В частности, на встречах прозвучало, что "и та, и другая сторона соблюдают принятые на себя обязательства, и это хороший сигнал для всех остальных", отметил сенатор.

"Это говорила и Валентина Ивановна (Матвиенко), с этим соглашались саудовские коллеги", - подтвердил Умаханов, оговорившись, что двусторонняя экономическая повестка "гораздо шире".

Ранее Матвиенко провела переговоры с королем Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом, председателем Маджлиса аш-Шуры (Консультативного совета, законодательного органа страны) Абдаллой аш-Шейхом, главой МИД королевства Аделем аль-Джубейром. Официальный визит главы верхней палаты парламента РФ в Эр-Рияде продлится до 17 апреля. В центре внимания ее переговоров с руководством Саудовской Аравии находятся вопросы развития двусторонних отношений и борьбы с международным терроризмом.

ОПЕК и 11 стран - экспортеров нефти, не входящих в ОПЕК, взяли на себя обязательство в первом полугодии 2017 года сократить добычу на 1,8 млн баррелей в сутки относительно уровня октября 2016 года. В частности, Россия сократит добычу на 300 тыс. баррелей в сутки.