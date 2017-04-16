Москва и Эр-Рияд подтвердили выполнение ими сделки по сокращению нефтедобычи

Промоутеры Ковалева ведут переговоры о трансляции в России боя с УордомСпорт 16 апреля, 15:52
Британские врачи модифицируют органы свиньи для пересадки младенцамНаука 16 апреля, 15:50
СМИ: Алонсо ведет переговоры с "Порше" об участии в гонке "24 часа Ле-Мана" в 2018 годуСпорт 16 апреля, 15:47
Еще два города могут попасть в заявку России на проведение Кубка мира по баскетболуСпорт 16 апреля, 15:21
Определились все участники плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБСпорт 16 апреля, 14:50
"Оренбург" победил "Терек" в матче чемпионата РоссииСпорт 16 апреля, 14:26
Газзаев: судья матча "Спартак" - "Зенит" должен дать игрокам создать футбольный спектакльСпорт 16 апреля, 14:12
Радимов: высказывания Дзюбы о "Спартаке" воспринимаются слишком остроСпорт 16 апреля, 14:06
Радимов: свои трибуны могут психологически задавить "Спартак" в матче с "Зенитом"Спорт 16 апреля, 13:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЭР-РИЯД, 16 апреля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и ее собеседники в Эр-Рияде - представители руководства Саудовской Аравии подтвердили факт выполнения обеими странами договоренностей по сокращению нефтедобычи. Об этом сообщил ТАСС вице-спикер СФ Ильяс Умаханов.
Ранее министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль Фалех высказывал неудовлетворение темпами сокращения добычи нефти в России. Само королевство по состоянию на март выполнило свою квоту по снижению добычи на 150%. Россия же, согласно условиям сделки, выполнит свою квоту только к концу апреля. Позднее аль Фалех более не высказывал критики в адрес России.
По словам Умаханова, тема сокращения добычи и сокращения цен на энергоносители "затрагивалась как одно из ситуативных достижений между Саудовской Аравией и РФ как крупнейших производителей углеводородов". В частности, на встречах прозвучало, что "и та, и другая сторона соблюдают принятые на себя обязательства, и это хороший сигнал для всех остальных", отметил сенатор.
"Это говорила и Валентина Ивановна (Матвиенко), с этим соглашались саудовские коллеги", - подтвердил Умаханов, оговорившись, что двусторонняя экономическая повестка "гораздо шире".
Ранее Матвиенко провела переговоры с королем Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом, председателем Маджлиса аш-Шуры (Консультативного совета, законодательного органа страны) Абдаллой аш-Шейхом, главой МИД королевства Аделем аль-Джубейром. Официальный визит главы верхней палаты парламента РФ в Эр-Рияде продлится до 17 апреля. В центре внимания ее переговоров с руководством Саудовской Аравии находятся вопросы развития двусторонних отношений и борьбы с международным терроризмом.
ОПЕК и 11 стран - экспортеров нефти, не входящих в ОПЕК, взяли на себя обязательство в первом полугодии 2017 года сократить добычу на 1,8 млн баррелей в сутки относительно уровня октября 2016 года. В частности, Россия сократит добычу на 300 тыс. баррелей в сутки.